Заборонити керування авто та взяття кредитів: У ВР планують ввести нові обмеження для ухилянтів

Уряд України вніс до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає значне посилення норм мобілізації. Серед інших важливих положень, цей законопроєкт також внесе обмеження для громадян призовного віку, які стосуються їхнього права на керування транспортними засобами, проведення операцій з майном (включаючи рухоме), розпорядження грошима та цінностями.

Відео дня

Згідно з проєкту закону, громадяни, які не з’явилися у територіальних військових комісаріатах (ТЦК), підпадають під наступні обмеження, повідомив "Залізний нардеп".

Читайте також: Зміна призивного віку та відстрочки: Кабмін вніс на розгляд ВР законопроєкт щодо мобілізації

Заборона виїзду за кордон.

Заборона проведення операцій з рухомим та нерухомим майном.

Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія.

Обмеження права на використання та розпорядження коштами та іншими цінностями.

Відмова у укладанні кредитного договору, договору позички.

Призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ці заходи призначені для ефективнішої регламентації мобілізаційних процесів та підвищення готовності до можливих викликів для національної безпеки.

Проєкт закону викликав жваві обговорення в українському суспільстві. Одні експерти вважають, що ці обмеження є необхідними для забезпечення успішної мобілізації в разі необхідності. Інші ж вважають, що вони є занадто жорсткими та можуть призвести до порушення прав громадян.

Однак, важливо зазначити, що проєкт закону поки що знаходиться на розгляді в Верховній Раді. Його остаточна редакція може бути змінена в ході обговорень.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!