Зарплата чи пенсія: Як працюючим пенсіонерам не втратити виплати через працевлаштування

Виходячи на пенсію, багато літніх людей вирішують не залишати роботу назавжди та шукають можливості для активності та заробітку, чи то з необхідності у зв'язку з маленькою пенсією, чи через бажання залишитися активними й корисними суспільству. Незалежно від мотивів, працюючі пенсіонери часто розраховують на додатковий дохід.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Про ситуації, коли пенсіонерам доводиться обирати між заробітною платою та пенсійними виплатами, розповідає видання "На пенсії".

Після того як пенсіонер вирішив продовжувати працювати, важливо мати на увазі, що в окремих випадках він може призупинити отримання пенсійних виплат. Виникає запитання, чому так відбувається, і які є правила щодо одночасного отримання пенсії та заробітної плати.

Залежно від виду пенсії та робочої діяльності пенсіонера, існують різні умови щодо одержання пенсійних виплат. Наприклад, для пенсіонерів, які мають право на пенсію за вислугою років, умовою є припинення роботи та не працювання на інших робочих місцях. Щоб отримувати таку пенсію, пенсіонер повинен припинити свою працездатність. У разі трудової зайнятості пенсіонер повинен повідомити Пенсійний Фонд України та призупинити виплату пенсії під час роботи, і вона буде відновлена наступного дня після закінчення робочого контракту.

В інших випадках, коли пенсія не пов'язана з вислугою років, пенсіонер може спокійно працювати на роботі або займатися іншим видом діяльності, не припиняючи одержання пенсійних виплат. Це означає, що пенсіонери можуть поєднувати пенсію з заробітною платою і не мати обмежень щодо отримання обох видів доходу.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!