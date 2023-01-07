Сніданки по 600 грн та номери від 2500: у Буковелі аншлаг, незважаючи на ціни та війну

На зимовому курорті в Буковелі лижний сезон у розпалі. Не лякає українців ні війна, ні ціни, що зростають.

Популярне місце в Карпатах також приваблює українців. Скільки коштує поїсти, спуститися з траси та переночувати, описують користувачі у соцмережах.

Проживанням у сезон влетить любителю скотитися з гір у копійчину. За найдешевший номер у період різдвяних свят доведеться заплатити від 2500 грн. за ніч. Це якщо поталанить.

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В основному залишилися номери із середньою вартістю 6-7 тисяч гривень за ніч, але є номери та по 36 тисяч гривень за одну ніч.

Ціни на харчування в кафе та ресторанах також дуже високі. Сніданок у готельному комплексі на одну особу може коштувати від 400 грн. У той же час в одному з найпопулярніших готелів Radisson Blu Resort Bukovel сніданок коштує 600 гривень на одну особу.

Можна подивитись вартість страв ресторану Filvarok, який знаходиться на горі. У їхньому меню салат із квашеної капусти коштуватиме 205 грн та порція дерунів 335 грн.

За словами відпочиваючих, за вечерю на двох доведеться заплатити близько 1500-2000 грн.

Недешево обійдеться і вартість кави у маленьких точках на вулиці. Судячи з рекламного оголошення, філіжанка "Еспресо" зігріє ваш гаманець за 100 грн.

А якщо ви звикли до чаю, будьте готові заплатити за маленький заварник 140 грн.

Під час різдвяних свят, а саме з 02.01.2023 до 06.01.2023, вартість оренди екіпірування для лижників зросла на 15%.

Також зросли ціни на витяги, які доставляють лижників на гірські вершини.

Разовий підйом на одну особу коштує 500 гривень, абонемент на 5 днів коштуватиме 7500 грн.

За словами туристів, ціни цього року зросли на 15-20%, порівняно з попереднім роком.

"Все дуже дорого, оренда екіпірування та абонемент на витяг на 5 днів коштував близько 11 тисяч гривень з особи. Житло - 3500 за одну ніч для двох осіб. Харчування - близько 1500-2000 на день на одну людину. Ось і порахуйте, виходить близько 35 тисяч гривень з особи на 5 днів", - розповів один із відпочиваючих у Буковелі, Сергій.

За словами парубка, тиждень відпочинку на двох, з урахуванням витрат на дорогу, коштуватиме приблизно 2 тисячі доларів.

Для любителів оригінальних розваг у Буковелі доступні прогулянки на собачих упряжках. Коштує таке задоволення 3000 гривень за 1.5 км із однієї людини.

Також можна покататися на надшвидкій санній трасі довжиною 1.5 км. Це єдина подібна траса на території України. Вартість одного узвозу – 600 грн з особи.

Нагадаємо, що журналісти "Української правди" раніше провели розслідування французького узбережжя. У своєму репортажі під назвою "Батальйон Монако" вони показали, як відпочивають слуги народу.

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