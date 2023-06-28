Зеленський: Права й свободи, записані у Конституції, виборюються самопожертвою та життями (відео)

Україна 28 червня відзначає День Конституції. Другий рік поспіль це свято відзначається в умовах війни.

Президент України Володимир Зеленський привітав український народ з визначним державним святом. Сьогодні нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років.

"Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна", – зауважив він у вітанні.

Відео дня

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Зеленський додав, що жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в Конституції права та свободи як щось дане нам зверху. "Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде", – запевнив глава держави.

Пропонуємо вашій увазі патріотичні вітання з Днем Конституції України.

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