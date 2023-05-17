Зелена цибуля та яйця: як зробити традиційні українські цибульники

Цибульники – це смачна страва з використанням зеленої цибулі, яєць, борошна та кислого молока. Ця страва прекрасно підходить як для обіду, так і для вечері в колі родини або друзів.

Цибульники мають соковиту середину та хрустку скоринку, що робить їх неперевершеними. У цій статті ми поділимося з вами простим рецептом приготування цибульників.

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Інгредієнти:

3-4 пучки свіжої зеленої цибулі;

2 яйця;

1/2 склянки борошна;

1/4 склянки кислого молока;

Сіль;

Спеції (паприка, чорний перець, куркума) – за бажанням;

Рослинна олія для смаження.

Почніть з підготовки зеленої цибулі. Помийте її та обріжте кінчики. Наріжте цибулю дрібними кубиками або пропустіть через кухонний комбайн. Візьміть велику миску, в якій ви будете змішувати інгредієнти. Розбийте яйця та добре їх збийте вилкою чи міксером.

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Додайте до яєць кисле молоко та змішайте до однорідної консистенції. Додайте в іншу миску борошно, сіль та спеції на смак. Змішайте їх разом. Додайте нарізану зелену цибулю до миски з борошном та спеціями. Повністю перетягніть цибулю борошном, щоб кожний шматочок був покритий. Додайте борошно-цибульну суміш до миски з яйцями та кислим молоком. Повністю перемішайте, щоб утворити однорідне тісто.

Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Використовуйте столову ложку, щоб набрати порцію тіста та акуратно розташуйте на сковороді. Розплющте тісто в коло, аналогічно до котлети. Смажте цибульники з обох сторін до золотисто-коричневого кольору. Займе близько 3-4 хвилини з кожного боку.

Після того як цибульники готові, витягніть їх зі сковороди та покладіть на паперовий рушник, щоб зняти надмірну олію. Подаємо цибульники гарячими. Вони чудово підходять як самостійна страва або як супровід до соусів, сметани чи інших улюблених приправ.

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