Чекали кінця світу: у Кенії члени секти довели себе до смерті від голоду

У Кенії (держава на сході Африки) чотири члени секти померли в очікуванні на кінець світу. Ще десять виснажених людей доправили до лікарні, шість із них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляє видання "Монітор", кілька днів тому члени Міжнародної церкви пастора Пола Маккензі Good News (Хороші новини) пішли до лісу, чекаючи кінця світу та другого пришестя Христа. Засновник секти змушував послідовників голодувати для "здобуття вічного життя".

Співробітники поліції, які стежили за діяльністю Маккензі, з'ясували, де знаходяться члени Good News, та здійснили рейд. Під час перевірки правоохоронці знайшли тіла трьох чоловіків та жінки. За попередніми даними, вони померли з голоду.

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Зазначається, що з 2017 року поліція Кенії порушувала проти Маккензі справи за різними звинуваченнями, проте він залишався на волі. У березні пастор був заарештований за підозрою у причетності до смерті від голоду двох дітей. Його звільнили під заставу в розмірі 10 000 кенійських шилінгів.

Наразі поліція допитує одного з врятованих чоловіків, знайдених 13 квітня 2023 року голодуючими у селі Шакахола в окрузі Кіліфі в лікарні Малінді.

Один з правоохоронців, що брав участь у рейді, розповів, що голодуючих членів секти знайшли у дуже поганому стані, інші знепритомніли дорогою до лікарні.

У поліцейському звіті підтверджується ця інформація: "Ми отримали повідомлення про необізнаних громадян, які вмирають від голоду під приводом зустрічі з Ісусом після того, як підозрюваний, Макензі Нтенге, пастор Міжнародної церкви Good News, їм промив мізки".

Наразі у загиблих зняли відбитки пальців для ідентифікації, оскільки у більшості з них не було ні документів, ні мобільних телефонів.

Поліція вже ідентифікувала тих, хто був госпіталізований у критичному стані. Найменшому постраждалому було 17 років, іншим – від 30 до 50.

Розслідування поліції показують, що у своєму домі очільник секти Маккензі переконував своїх послідовників на голодування та очікування кінця світу. Деяких з них підозрюють у жахливих злочинах, серед яких вбивство власних дітей.

У Кенії Маккензі звинувачують в маніпулюванні місцевими жителями через спотворені, екстремальні релігійні вчення та страх перед невідомим у гонитві за порятунком, що призвело до смерті багатьох.

Сам Маккензі, який є батьком сімох дітей, в інтерв'ю місцевим ЗМІ казав, що має духовну пророчу силу й стверджував, що бачив "явлення Ісуса". Він стверджував, що це основний принцип його християнства, але казав, що припинив проповідувати у 2019 році.

Нагадаємо, у 2021 році у західній Кенії люди вбили серійного вбивцю дітей Мастена Ванджалу, що втік з-під варти.

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