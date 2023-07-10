Жінка витратила 130 тисяч доларів, щоб стати як Барбі: фото до та після

У Швеції жінка витратила 130 тисяч доларів за 10 років на різноманітні пластичні операції, аби виглядати як лялька Барбі. 31-річна Алісія Альміра сказала, що не збирається зупинятися на досягнутому і мріє досягти "досконалості" у подібності до Барбі.

Алісія Альміра в інтерв'ю Тruly розповіла, що з 9 років мріяла виглядати як "хвойда", бо її надихнули персонажі датського телешоу "Дівчата короля".

Вона каже, що за 10 років встигла збільшити груди, зробити ринопластику, накачати губи, їй ввели наповнювачі навколо очей, у щоки, щелепи. А ще вона зробила підтяжку обличчя та ще кілька косметологічних процедур. Жінка також нарощує вії та нігті й прикрашає тіло татуюваннями.

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"Я стерла те, ким була раніше, щоби стати "пластиковою дівчиною". Я постійно борюся зі стигмою, і потрібно багато мужності, щоб відстоювати свої переконання, мрії та спосіб життя, коли це вважається "суперечливим". Мені здається цікавим, що мої переконання оцінюються як суперечливі, хоча насправді вони далекі від цього – вони традиційні", – прокоментувала Алісія Альміра свій вибір.

Жінка каже, що змінена зовнішність допомагає їй заробляти чималі гроші на OnlyFans.

"Мене завжди приваблювали крайнощі, і я хотіла виглядати як повія. Деякі люди думають, що я божевільна, але я не шкодую, що зробила операцію... Я хочу мати максимально пластиковий вигляд і надихати інших дівчат робити те саме", – додала вона.

Раніше Алісія Альміра виглядала так:

Тепер жінка має вигляд "ляльки":

Журналісти показали відео 2017 коли, коли Алісія Аміра зверталася до лікарів у надії отримати підтяжку сідниць та інші операції, щоб виглядати "більше як дух".

Тоді вона ще не збільшувала губи й виглядала як середньостатистична жінка.

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