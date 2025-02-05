Водію в Києві необхідно віддати 51% свого заробітку, щоб покрити вартість оренди однокімнатної квартири на місяць, а продавцю-консультанту – аж 76% зарплати. Такі дані оприлюднили портали ЛУН та Work.ua у спільному дослідженні, де зіставили середні доходи представників різних професій із середньою ціною оренди житла в столиці.

У рамках дослідження були проаналізовані найзатребуваніші професії за даними Work.ua. Серед них найнижчу зарплату отримує прибиральниця, тоді як водій має найвищий дохід. Про це пише liga.net.

Житло стає недоступним: оренда ''з'їдає'' більшу частину зарплатні популярних професій – дослідження. Джерело: Work.ua

Прибиральниця у столиці не має можливості знімати навіть однокімнатну квартиру, адже її середній дохід становить 112% від середньої вартості оренди житла.

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Житло стає недоступним: оренда ''з'їдає'' більшу частину зарплатні популярних професій – дослідження. Джерело: lun.ua

Продавець-консультант у Києві не зможе дозволити собі орендувати двокімнатну квартиру, оскільки її вартість перевищує його зарплату на 5%. Водію ж доведеться витрачати 73% свого щомісячного доходу на оренду такого житла.

Житло стає недоступним: оренда ''з'їдає'' більшу частину зарплатні популярних професій – дослідження. Джерело: lun.ua

Винайняти трикімнатну квартиру в Києві не вдасться жодному представнику найпопулярніших професій.

Житло стає недоступним: оренда ''з'їдає'' більшу частину зарплатні популярних професій – дослідження. Джерело: lun.ua

Для порівняння, у Львові продавцю-консультанту ще складніше орендувати житло – вартість квартири становить 83% його середнього заробітку. Водночас в Одесі ситуація значно краща: оренда однокімнатної квартири обійдеться лише у 41% від зарплати.

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