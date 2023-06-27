Мешканець Криму загинув на росії від удару блискавки у голову (відео)

На росії у Краснодарському краї 49-річний мешканець Криму загинув після удару блискавки. Вона "атакувала" його на овочевій базі під Краснодаром прямо в голову.

Відео, як блискавка влучає у голову чоловіка, з'явилося у мережі.

російські ЗМІ повідомили, що загиблий був водієм фури. Він приїхав на овочеву базу аби завантажити авто. Відомо, що у Краснодарі він час від часу закуплявся на оптовій базі фруктами та овочами для перепродажу у Криму.

Відео дня

"На овочевій базі у хуторі Леніна ударом блискавки вбило водія фури", – йдеться у повідомленні.

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На кадрах видно, як чоловік біг територією бази та намагався сховатися від дощу. До навісу залишалося кілька кроків, як його різко вразила блискавка з голови до ніг. Розряд був такої сили, що постраждалий згорів живцем.

Наразі за фактом загибелі водія фури поліцейські проводять перевірку.

"Краснодарські поліцейські проводять перевірку за фактом загибелі чоловіка через удар блискавки. Загиблим виявився 49-річний мешканець міста Сімферополь Республіки Крим. Він під час дощу перебував на території овочевої бази у хуторі Леніна, де блискавка вдарила в область його голови. Від отриманих травм постраждалий помер на місці", – повідомили у пресслужбі МВС РФ по Краснодару.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки блискавка двічі вдарила літак з пасажирами в аеропорту Літл-Рок.

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