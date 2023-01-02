Зірку Marvel Джеремі Реннера госпіталізували із серйозними травмами: подробиці інциденту

Популярний американський актор Джеремі Реннер, відомий своєю роллю Соколиного Ока в кількох блокбастерах Marvel, отримав важкі травми внаслідок інциденту, який стався під час прибирання снігу. Ймовірно, це стало наслідком руйнівного зимового шторму, що накрив США.

Про це виданню "Hollywood Reporter" 2 січня розповів представник актора. Зазначається, що 51-річний Реннер прибирав сніг, коли отримав серйозні травми та був госпіталізований гелікоптером. Наразі актор перебуває у критичному, але стабільному стані.

"Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває в критичному, але стабільному стані з травмами, отриманими в наслідок пов’язаного з погодою інциденту, що стався під час прибирання снігу раніше 1 січня. Його сім'я з ним, і він отримує чудовий догляд", – повідомив представник Реннера.

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Попри те, що місце аварії не було підтверджено, Реннер кілька років володів будинком в окрузі Вошо, штат Невада. У цьому районі на півночі Невади був сильний снігопад напередодні новорічної ночі. Наразі інших подробиць інциденту агенти зірки не надали.

Зазначимо, що Джеремі Ренер є дворазовим номінантом на премію "Оскар" за акторську роль у фільмах "Володар бурі" і "Місто". Зображення Реннером фахівця зі знешкодження бомб в Іраку у стрічці "Володар бурі" 2008 року допомогло зробити його ім’я відомим.

"Месники" 2012 року закріпили цей статус актора, під час співпраці з Marvel. Його персонаж з’явився в кількох сиквелах і отримав власний серіал Disney+ "Соколине око".

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