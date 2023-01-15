10 хвилин і готово: Клопотенко поділився незвичним рецептом вівсянки
10 хвилин і готово: Клопотенко поділився незвичним рецептом вівсянки
Клопотенко каже, що страва буде смачнішою, якщо кашу заправити запашною олією. Саму вівсянку він радить не варити, а запарювати.
"Для приготування використовуйте вівсяні пластівці. Чим дрібніші, тим швидше запаряться. Пропорції рідини вказані на пакованні, але зазвичай це 1:2. Квашену капусту беріть з морквою, щоб урізноманітнити смак та текстури страви й отримати більше вітамінів", – додав кухар.
Які продукти вам потрібні:
- Вівсяні пластівці – 200 г
- Квашена капуста з морквою – 100 г
- Олія – 2 ст. л.
- Вода – 400 мл.
- Щіпка солі
Як приготувати
- Пластівці всипте у глибоку миску та залийте окропом, накрийте тарілкою та залиште на 5-10 хвилин запарюватися.
- Коли пластівці розбухнуть, додайте квашену капусту й олію, перемішайте. Спробуйте на смак, та якщо потрібно посоліть.
Раніше ми писали про поради Клопотенка щодо приготування "швидких страв", якщо гості вже на порозі, а часу на куховаріння немає.
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