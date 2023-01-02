12 страв на Святвечір: Клопотенко поділився власними святковими рецептами

Незабаром українці, які святкують Різдво за Юліанським календарем 7 січня, будуть готувати 12 пісних страв на Святвечір. Це особливе свято, на яке заведено збиратися у родинному колі.

Здавна українці на Святвечір готували кутю, страви з грибів, борщ та узвар. Відомий кухар Євген Клопотенко окрім традиційних різдвяних страв пропонує приготувати кілька оригінальних, які вам точно сподобаються.

Головну страву Різдва кухар пропонує готувати з пшениці, сухофруктів, меду та з лимоном.

Кутя з горіхами, медом, лимоном та маком

Вам потрібні:

Пшениця – 250-300 г

Вода – 4 склянки

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л.

Волоські горіхи – 50 г.

Курага – 100 г.

Родзинки – 50 г.

Лимон (цедра та сік) – 1 шт.

Корень імбиру – 1 см .

Як приготувати:

Пшеницю помийте та залийте водою, варіть на невеликому вогні 30-40 хвилин. У теплу кашу додайте олію. Помийте курагу, потім подрібніть її. Також помийте родзинки. Додайте в кашу. Потім всипте туди мак та дрібно натертий імбир. Всипте у кашу жменю крупно подрібнених волоських горіхів і перемішайте кутю.Добре помийте лимон, обсушіть. Натріть його цедру на дрібній тертці. Натріть цедру гарно помитого лимона, додайте до куті, потім всипте туди мед та 2 столові ложки лимонного соку. Гарно все перемішайте. Залиште кутю на 2 години, щоб страва настоялася.

Пісний борщ з в'яленою грушею

Які продукти знадобляться для приготування:

Вода – 2 л.

Буряк – 1

Цибулина – 1

Морква – 1

Картопля – 2

Білокачанна капуста – 150 г

Томатна паста – 2 ст. л.

В'ялені груші – 2

Цукор – столова ложка

Лаврові листки – 2 шт.

Часник – 2 зубчики

Олія – 2 ст. л.

Сіль та перець

Як приготувати:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів та запечіть буряк у фользі. Коли він захолоне, почистіть та натріть на крупній терці. Натріть моркву, цибулю дрібно покришіть. Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть на неї моркву та цибулю. Смажне 3 хвилини. Потім додайте натертий буряк та смажте ще 2 хвилини. Всипте туди цукор та томатну пасту, перемішайте та тушуйте на середньому вогні 2 хв. Потім помийте та почистіть дві картоплини, наріжте кубиками. Влийте у каструлю воду та всипте картоплю, додайте лаврові листки та сіль, доведіть до кипіння та варіть протягом 5 хвилин. Пошаткуйте капусту, всипте до каструлі, де варилася картопля та прокип'ятіть 15 хвилин. Потім додайте у каструлю засмажку. Наріжте тонко в'ялені груші, викладіть у каструлю, додайте сіль і перець до смаку та варіть ще 7 хвилин. Наприкінці додайте дрібно порізаний часник.

Гливи з часником

Для приготування цієї страви вам необхідно придбати:

Гливи – 400 г.

Часник – 2 зубчики

Олія – 2 ст. л.

Сіль та перець.

Як приготувати:

Помийте гливи, зріжте тверду частину ніжки та наріжте великими шматками. Покришіть часник. На розігріту пательню влийте олію, викладіть гливи та часник. Смажте, поки з грибів не випарується волога – вони мають стати м'якими. Посоліть та поперчіть й подавайте страву охолодженою.

Спагеті з цукіні та грибами

Які продукти необхідні:

Цукіні або кабачки – 300 г.

Гливи – 150 г

Лимонний сік – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

М'ята – гілочка

Сіль та перець

Як приготувати:

Цукіні помийте та поріжте тонкими соломками. Гриби крупно поріжте і обсмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Додайте цукіні, сіль, перець і обсмажуйте ще хвилину. Додайте сік лимона і листочки м'яти. Відразу викладіть по тарілках, щоб цукіні не стали дуже м'якими.

Цвітна капуста з соусом з тахіні та медом

Вам знадобляться:

Цвітна капуста (невелика капуста)

Сухі прованські трави – 0,5 ч. л.

Рослинна олія – 1 ст. л.

Паста тахіні – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Сіль та перець

Як приготувати:

Головку цвітної капусти добре промийте та висушіть. Розріжте навпіл та наріжте кожну з половинок уздовж на слайси товщиною приблизно 1 см. Відокремте суцвіття капусти від основи. Розігрійте пательню та влийте олію. Обсмажте капусту до золотистої скоринки з обох боків, посоліть і поперчіть, додайте сухі трави. Для приготування соусу змішайте пасту тахіні з медом, додайте лимонний сік та перемішайте. При подачі полийте цвітну капусту соусом з тахіні.

Запечена селера з сіллю та перцем

Що потрібно:

Один корінь селери

Соняшникова олія – 1 ст. л.

Сіль та перець

Як приготувати:

Помийте невеликий корінь селери, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть, полийте олією та поставте у духовку, розігріту до 200 градусів на 40-80 хвилин. Клопотенко радить використовувати запечену м'якоть селери як гарнір до м'ясних страв або додавати в супи, картопляне пюре для надання особливої ароматної нотки.

Смажені огірки з чилі

Для цієї страви потрібні:

Огірки – 400 г

Перець чилі – 5-10 г

Соєвий соус – 2 ст. л.

Олія – 1 ст. л.

Як готувати:

Помийте огірки, обріжте хвостики та просушіть. Наріжте спочатку кільцями товщиною 5-6 мм, а потім розріжте їх навпіл. Перець чилі помийте та наріжте тоненькими слайсами. Розігрійте пательню, влийте олію та викладіть огірки. Смажте на середньому вогні протягом хвилини. Влийте 2 ст. л. соєвого соусу, додайте слайси чилі та смажте все разом ще 2 хвилини.

Салат зі шпинатом, апельсином та морквою

Продукти:

Апельсин – 2 шт.

Шпинат – 200 г

Морква – 100 г

Кунжут – 1 ч. л.

Апельсиновий сік – 100 мл

Вершкове масло або соняшникова олія – 20 г

Як готувати:

Шпинат помийте, обсушіть та наріжте, обсмажте на вершковому маслі 2-3 хвилини та посоліть. Апельсин почистіть та відокремте м'якоть від білих перегородок. З другого апельсина вичавить сік. Моркву наріжте кружальцями та відваріть в апельсиновому соку. Кунжут обсмажте на сухій пательні 10-20 секунд. Всі інгредієнти змішайте і додайте соус, в якому варилася морква.

Марокканський салат з квасолею і апельсинами

Продукти:

Апельсин – 1 шт.

150 г червоної консервованої квасолі

Лимон

Солодкий перець

10 маслини без кісточок

Кримська цибуля

2 гілочки м'яти

1-2 ст. л. оливкової олії

сіль та чорний свіжомелений перець

Як приготувати:

Апельсин розріжте навпіл. З однієї частини зніміть цедру без білого шару, інакше він гірчитиме. Часточки апельсина очистіть від плівок – потрібне "чисте апельсинове філе". Цибулю і перець наріжте кубиками, а маслини – навпіл. Змішайте в мисці апельсини, цибулю, перець і маслини, додайте квасолю. Соус: змішайте виделкою сік лимона і половини апельсина з оливковою олією, заправте салат. Додайте м'яту, приправте перцем, сіллю і тонко нарізаною цедрою апельсина.

Пастуший пиріг

Які продукти потрібні:

Склянка сочевиці (червоної або зеленої)

2 томати

ріпчаста цибуля

1 ст. л. томатної пасти

пів ч. л. кмину

морква

200 г печериць

2 зубчики часнику

100 мл овочевого бульйону (або води)

500 г картоплі

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соняшникової олії

сіль і перець

Як приготувати:

Печериці помийте, очистіть від шкірки та наріжте тонкими слайсами. Почистіть цибулину та наріжте її дрібними кубиками. Велику моркву очистіть та натріть на крупній тертці. Томати наріжте середніми кубиками. Почистіть 2 зубчики часнику та дрібно покришіть ножем. Розігрійте пательню зі столовою ложкою соняшникової олії. Обсмажте нарізану цибулю до прозорості, додайте терту моркву та обсмажуйте ще кілька хвилин. Додайте на пательню слайси печериць, продовжуйте смажити 2-3 хв. Додайте до овочів томати, томатну пасту та воду, тушкуйте 5-7 хвилин. Склянку сочевиці відваріть у підсоленій воді до готовності. Додайте на пательню подрібнений часник, відварену сочевицю, посоліть і поперчіть, всипте кмин перемішайте та тушкуйте хвилину. Картоплю очистіть і зваріть у підсоленій воді до готовності. Розімніть товкачем та влийте оливкову олію. Викладіть готову начинку з овочів із сочевицею в форму для запікання та рівномірно розподіліть формою. Покрийте шаром картопляного пюре та відправте в духовку на 20 хвилин запікатися при температурі 180 градусів до появи рум'яної скоринки.

Вегетаріанські трюфелі з фініків

Які продукти потрібні:

В'ялені фініки – 500 г

Кероб – 5 ст. л.

Кокосові вершки – 30 мл

Фісташки – 100 г

Волоський горіх – 100 г

Приготування:

З фініків витягніть кісточки, м'якоть перебийте блендером. Додайте до фініків кероб та змішайте блендером ще раз. Влийте кокосові вершки та знову увімкніть блендер. Сформуйте з отриманої маси кульки та розділіть їх на 3 частини. Першу частину фінікових цукерок обваляйте в керобі. Горіхи подрібніть та обваляйте в них другу та третю частину фінікових трюфелів. Поставте в холодильник на кілька годин.

Узвар з сухофруктів

На трилітрову каструлю вам знадобляться:

Сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 г

Цукор – 2-3 ст.л.

Розмарин – 4 гілочки.

Приготування:

Сухофрукти промийте та викладіть в каструлю, залийте водою. Доведіть до кипіння, додайте цукор. Коли закипить, зніміть з вогню та додайте розмарин. Накрийте кришкою та поставте настоюватися.

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