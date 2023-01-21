18-річний росіянин пішки прийшов в Україну, щоб приєднатися до ЗСУ (відео)

Молодий росіянин вирішив допомогти українцям боронити свою землю від російських загарбників. Він пішки перейшов кордон та приєднався до лав військового підрозділу ЗСУ, сформованого з російських військовополонених та добровольців, які перейшли на бік України. Він має назву "Свобода росії".

Про цей випадок повідомив український журналіст Володимир Золкін. Він опублікував відео допиту росіянина. У своєму Телеграм-каналі Золкін зауважив, що наразі хлопець проходить підготовку під керівництвом досвідчених командирів.

"Хтось із зеками-вагнерівцями їде під Бахмут гинути від ударів українських дронів. Ті, хто розумніші за повістки не беруть і за імперські фантазії путіна не вмирають. А є й ті, хто на угоди із совістю не йде, очі на розв'язану його країною загарбницьку війну не заплющує", – додав журналіст.

На відео можна побачити молодика, який розповідає, чому він ухвалив рішення воювати на боці Україні.

"Вас будуть питати, ваші діти будуть ходити до школи, будуть вивчати дані фрагменти історії, вас спитають: "Тату, а що ти зробив?" (щоб припинити війну. – Ред.). А я поїхав до Казахстану. А я скажу, що я воював за свободу. За свободу люди помирають, і це правда, але без цього нікуди. Ризик є завжди та скрізь. Але цьому кривавому режиму (диктатора путіна. – Ред.) давно треба покласти край. І все у ваших руках і у наших", – зазначив хлопець.

Тим часом легіон "Свобода россии" на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував звернення 18-річного "легіонера", який у зверненні до росіян закликав їх, щоб вони не піддавалися на кремлівську пропаганду та не йшли на "злочинну війну" та на "убій".

"У кожного є вибір – бути стадом та плисти за течією, чи самому розпоряджатися своїм життям та свободою", – додав він.

Тим часом журналіст Золкін теж звернувся до росіян: "Якщо ти помилився, повірив пропаганді чи вибір зробили за тебе, мобілізувавши до окупаційної армії, звертайся до проєкту "Хочу жити". Залишишся в Україні до кінця війни, повернешся додому за обміном чи зможеш отримати притулок в Україні, чи країнах ЄС. Ну а якщо в тебе є яйця і почуття справедливості, зможеш вступити в легіон і разом з іншими боротися з путінським режимом".

Довідково: легіон "Свобода росії" воює проти російських окупантів у складі Збройних сил України. Його було сформовано у березні 2022 року. Він входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Цей легіон сформовано з колишніх російських військовослужбовців та тих громадян рф, які здалися в полон та вирішили воюваьти у складі ЗСУ. Бійці цього легіону використовують біло-синьо-білий прапор.

Бійці легіону заявляли, що "вільну росію має представляти світлий, чистий від злочинів фашистів, біло-синьо-білий прапор", тому вони відмовилися від червоного кольору, який міститься на офіційному прапорі рф.

За їхніми словами, червоний колір "символізує всі криваві злочини, жорстокі війни, геноцид, тортури, геополітичний шантаж".

Читайте про те, як легіон "Свобода росії" захопив у полон українців з ОРДЛО.

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