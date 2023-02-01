2 лютого – День бабака в Україні: історія та традиції свята

День Бабака – це традиційне та доволі відоме свято. У цей день визначають тривалість та погідність весни, спостерігаючи за поведінкою обраного бабака. В Україні відзначають це свято 2 лютого.

Вперше "День Бабака" в Америці згадують у 1841 році. Але офіційне святкування-передбачення відбулось вже аж у 1886 році. Бабака назвали Великим Філом. А містечко Панксатоні, в якому започаткували "прогноз" отримало назву "Світового центру погоди".

Як відзначають День бабака в Україні

Українці з давніх-давен передбачали прихід весни на Стрітення (2 лютого за григоріанським і новоюліанським календарями, або 15 лютого за юліанським календарем), на Явдохи (1 березня за старим стилем і 14 березня – за новим) та в день Обретіння (9 березня).

На Стрітення вважається, що саме в цей день зима зустрічається з літом. Наші пращури казали: якщо побачите відлигу, то весна буде пізньою і холодною.

Традиційний давній український бабак прокидається від зимової сплячки на свято Явдохи. За повір'ям, гризун виходить на світ і тричі свище. Після цього ритуалу він повертається в нірку й спить до самого Благовіщення. Так само як і український ховрах. Бабак і ховрах належать до родини вивіркових ссавців-гризунів. В Україні вони представлені плямистим, сірим, європейським ховрахами та бабаком степовим. В степовій Україні люди виходили в поле, щоб почути його свист.

9 березня українці традиційно відзначають Обретіння. Згідно з народною традицією у цей день птахи повертаються з теплих країв додому в Україну. Їх місія – принести потепління й закликати весну.

Синоптик Тимко

На Харківщині живе найвідоміший бабак Тимко ІІІ. Бабаки, які живуть на біостанції ХНУ ім.Каразіна на території Великобурлуцької громади (Харківщина), зокрема бабак-метеоролог Тимко, під час повномасштабного вторгнення рф опинилися під окупацією.

Повідомляється, що навіть попри війну, все ж таки відбудеться церемонія передбачення погоди. При цьому формат та коли саме відбудеться День бабака, не розголошують з міркувань безпеки.

Як розповів завідувач біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимир Грубник, цьогоріч бабак робитиме прогноз ранньої або ж пізньої весни.

"Це одна з небагатьох подій, традицій, яка не зникає під час війни. Вважаю, що це дуже важливо для людей почути прогноз Тимка на наступний рік, на весну", – пояснив він, додавши, що поки тварина спить, але вже декілька разів прокидалася.

Питання, які ставитимуть бабакові під час віщування, вже вигадали, адже крім метеопрогнозу, гризун зазвичай "відповідає" на питання, пов'язане з суспільно-політичною сферою.

За повір'ям, якщо бабак прокидається в сонячну погоду і бачить свою тінь – зима триватиме ще 6 тижнів, а якщо ж на вулиці похмуро і гризун тінь не бачить – весна буде ранньою.

"70-80% прогнозів Тимка збуваються", – каже Володимир Грубник.

Історія Дня Бабака

Традиція пророкувати прихід весни, орієнтуючись на поведінку тварин і птахів, притаманне культурі різних народів світу. День Бабака в Європі святкували вже давно. Наприклад, в часи Римської імперії відзначали "День їжака". Люди орієнтувались на поведінку пробудженої тварини, яка мала почесну місію побачити або не побачити свою тінь. Відповідною була й реакція стосовно приходу весни та прогнозів погоди на майбутнє.

У Німеччині подібну "роботу" виконував борсук, а у США свято прийшло з Німеччини. Головною особою вісника весни в Америці став бабак.

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