22 липня 2025 року стане найкоротшим днем у історії спостережень: у чому причина

22 липня Земля обертатиметься навколо своєї осі трохи швидше, ніж зазвичай — саме цього дня планета зробить повний оберт на 1,34 мілісекунди швидше за звичні 24 години. Таким чином, ця дата стане другим найкоротшим днем в історії спостережень, що є частиною тенденції до пришвидшення обертання Землі.

Хоча така зміна є майже непомітною для людини, вчені звертають на неї особливу увагу. Якщо цей тренд збережеться, приблизно у 2029 році доведеться вперше в історії відняти одну секунду з атомного часу — тобто ввести так звану "негативну секунду високосного часу". Такого кроку людство ще ніколи не робило. Про це пише unn.

Швидкість обертання Землі — не фіксована і змінюється впродовж геологічної історії. Колись доба тривала близько 19 годин. Із часом вона подовжувалася через гальмівний вплив Місяця, який поступово віддаляється від нашої планети, забираючи частину її обертальної енергії. Проте останніми роками відбувається зворотне — Земля почала обертатися швидше.

З моменту появи точних атомних годинників стало можливим фіксувати такі незначні зміни. До 2020 року найкоротший день був коротшим за 24 години на 1,05 мілісекунди, але з 2020 року рекорди почали регулярно оновлюватися. Найкоротший день зафіксовано 5 липня 2024 року — він тривав на 1,66 мілісекунди менше звичного. У 2025 році вчені очікували, що найкоротшими днями стануть 9 і 22 липня, а також 5 серпня, однак нові розрахунки показали, що лідером став 10 липня — тоді доба скоротилася на 1,36 мілісекунди. 22 липня, за прогнозами, день триватиме на 1,34 мілісекунди менше — це другий найкоротший показник у поточному році.

Читайте також: Космічний прорив: штучний супутник встановлює рекорд, досягаючи відстані у один світловий день від Землі

Щодо причин, науковці висувають кілька версій. Танення льодовиків і підняття рівня океанів можуть впливати на розподіл мас на планеті й тим самим змінювати обертальний момент. Але найвірогіднішою причиною вважається уповільнення руху рідкого ядра Землі, яке, своєю чергою, змушує тверду мантію та кору обертатися швидше.

Раніше ми розповідали, що космос випромінює енергію, яку неможливо зібрати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!