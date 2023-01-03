30 хвилин і готово: Клопотенко поділився рецептами для 'швидкої вечері'

Якщо вам увечері не хочеться довгий час проводити біля плити, а сім'ю треба нагодувати смачною вечерею, можна замовити доставку їжі. Але ж вечеря має бути й корисною.

Тому відомий український кухар Євген Клопотенко вирішив допомогти та поділився рецептами кількох страв, на приготування яких піде не більше 30 хвилин. "Це будуть повноцінні та смачні вечері, після яких бурчати в животі не буде", – додав він.

Риба у конверті з маслом та цукіні

Кухар радить обирати для цього рецепту філе минтая, хоча підійде й м'ясо скумбрії, лосося, ставриди, хека тощо.

Подбайте, щоб у вас були такі продукти:

Філе риби – 500 г

Вершкове масло – 50 г

Цукіні – 200 г

Естрагон – 4 гілочки

Лимон – половина

Сіль і перець

Як приготувати:

Застеліть деко пергаментом, щоб потім можна було сформувати конверт. Цукіні та лимон наріжте кільцями та викладіть на пергамент у кілька шарів. Зверху покладіть філе риби, посоліть та поперчіть. Додайте масло, естрагон. Загорніть пергамент й поставте запікатися у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Паста з мітболами

Які продукти потрібні:

Спагеті – 500 г

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Фарш – 500 г.

Томати пелаті – 350 г.

Мелений коріандр – 1/3 ч. л.

Перець чилі – шматочок

Часник – 3 зубчики

Суміш сухих італійських трав – 1 ст. л.

Пармезан – 15 г.

Сіль і перець

Як приготувати:

Спагеті відваріть у підсоленій воді.У фарш додайте коріандр, суміш італійських трав. Ретельно перемішайте, сформуйте невеликі кульки.На пательні розігрійте олії, додайте дрібно порізані чилі та часник. Обсмажте мітболи до золотистої скоринки, а після додайте томати пелаті. Посоліть, накрийте кришкою та готуйте 5-7 хвилин. Викладіть пасту на тарілку, а зверху мітболи з соусом.

Курча табака на пательні з йогуртовим соусом

Які продукти потрібні:

Курча – 1 шт.

Часник – 5-6 зубчиків.

Олія – 100 мл.

Суміш перців, сіль.

Для соусу підготуйте 200-250 мл йогурту без добавок, 4-5 зубчиків часнику та сіль.

Приступаємо до приготування:

Вимийте курча та просушіть паперовим рушником, ножицями розріжте вздовж грудки та розкрийте. Часник вичавіть, змішайте з сіллю та перцем та натріть цим курятину. У пательню влийте олію, викладіть курча та смажте під кришкою. Щоб приготувати соус, у йогурт вичавіть 4-5 зубчиків часнику, посоліть і перемішайте. Викладайте курча на тарілку та подавайте з йогуртовим соусом.

Кускус з апельсином, м'ятою та лісовим горіхом

Підготуйте 150 г кускусу, апельсин, 100 г лісових горіхів, 5 гілочок м’яти, 3 ст. л. оливкової олії та сіль з перцем.

Як приготувати:

У 150 г кускусу влийте окріп, накрийте кришкою.З апельсина виріжте філе, а з м’яти обірвіть листочки та покришіть їх. Горіхи подрібніть. Змішайте кускус, філе апельсина, м’яту та лісові горіхи.

Рис за тайським рецептом

Продукти:

Креветки – 400 г

Рис – 100 г

Цибуля та морква – по одній штучці

Часник – 1 зубчик

Імбир – 2 см кореня

Лайм – 2 шт.

Томат – 1 шт.

Соєвий соус – 50-70 мл.

Яйце

Соняшникова олія – 3-4 ст. л.

Чилі – 0,5 ч. л.

Зелена цибуля – 3-4 пера

Арахіс – 2-3 ст. л.

Сіль і перець

Як приготувати:

Рис всипте в каструлю, залийте водою у співвідношенні 1:2. Після закипання варіть рис 5 хвилин, а після вимкніть вогонь і залиште на 15 хвилин. Цибулину почистіть, помийте та поріжте півкільцями, моркву та імбир – соломкою. З томата виріжте м’яку частину. У пательню налийте олію, розігрійте та вбийте яйце, швидко перемішайте лопаткою, додайте чилі, моркву, цибулю та імбир. Додайте розчавлений часник. Смажте на великому вогні, помішуючи 4 хвилини, а після додайте креветки. Готуйте ще 2 хвилини. Натріть цедру лайма та додайте до овочів і креветок, а після вичавіть сік. Додайте на пательню відварений рис, філе томата і соєвий соус. Перемішайте та готуйте 2 хвилини.

Раніше UAportal писав про м'ясні страви, що готуються без духовки.

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