30 хвилин і готово: Клопотенко поділився рецептами для "швидкої вечері"
Якщо вам увечері не хочеться довгий час проводити біля плити, а сім'ю треба нагодувати смачною вечерею, можна замовити доставку їжі. Але ж вечеря має бути й корисною.
Тому відомий український кухар Євген Клопотенко вирішив допомогти та поділився рецептами кількох страв, на приготування яких піде не більше 30 хвилин. "Це будуть повноцінні та смачні вечері, після яких бурчати в животі не буде", – додав він.
Риба у конверті з маслом та цукіні
Кухар радить обирати для цього рецепту філе минтая, хоча підійде й м'ясо скумбрії, лосося, ставриди, хека тощо.
Подбайте, щоб у вас були такі продукти:
- Філе риби – 500 г
- Вершкове масло – 50 г
- Цукіні – 200 г
- Естрагон – 4 гілочки
- Лимон – половина
- Сіль і перець
Як приготувати:
- Застеліть деко пергаментом, щоб потім можна було сформувати конверт.
- Цукіні та лимон наріжте кільцями та викладіть на пергамент у кілька шарів. Зверху покладіть філе риби, посоліть та поперчіть. Додайте масло, естрагон.
- Загорніть пергамент й поставте запікатися у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.
Паста з мітболами
Які продукти потрібні:
- Спагеті – 500 г
- Оливкова олія – 2-3 ст. л.
- Фарш – 500 г.
- Томати пелаті – 350 г.
- Мелений коріандр – 1/3 ч. л.
- Перець чилі – шматочок
- Часник – 3 зубчики
- Суміш сухих італійських трав – 1 ст. л.
- Пармезан – 15 г.
- Сіль і перець
Як приготувати:
- Спагеті відваріть у підсоленій воді.У фарш додайте коріандр, суміш італійських трав.
- Ретельно перемішайте, сформуйте невеликі кульки.На пательні розігрійте олії, додайте дрібно порізані чилі та часник.
- Обсмажте мітболи до золотистої скоринки, а після додайте томати пелаті.
- Посоліть, накрийте кришкою та готуйте 5-7 хвилин.
- Викладіть пасту на тарілку, а зверху мітболи з соусом.
Курча табака на пательні з йогуртовим соусом
Які продукти потрібні:
- Курча – 1 шт.
- Часник – 5-6 зубчиків.
- Олія – 100 мл.
- Суміш перців, сіль.
Для соусу підготуйте 200-250 мл йогурту без добавок, 4-5 зубчиків часнику та сіль.
Приступаємо до приготування:
- Вимийте курча та просушіть паперовим рушником, ножицями розріжте вздовж грудки та розкрийте.
- Часник вичавіть, змішайте з сіллю та перцем та натріть цим курятину.
- У пательню влийте олію, викладіть курча та смажте під кришкою.
- Щоб приготувати соус, у йогурт вичавіть 4-5 зубчиків часнику, посоліть і перемішайте.
- Викладайте курча на тарілку та подавайте з йогуртовим соусом.
Кускус з апельсином, м'ятою та лісовим горіхом
Підготуйте 150 г кускусу, апельсин, 100 г лісових горіхів, 5 гілочок м’яти, 3 ст. л. оливкової олії та сіль з перцем.
Як приготувати:
- У 150 г кускусу влийте окріп, накрийте кришкою.З апельсина виріжте філе, а з м’яти обірвіть листочки та покришіть їх. Горіхи подрібніть.
- Змішайте кускус, філе апельсина, м’яту та лісові горіхи.
Рис за тайським рецептом
Продукти:
- Креветки – 400 г
- Рис – 100 г
- Цибуля та морква – по одній штучці
- Часник – 1 зубчик
- Імбир – 2 см кореня
- Лайм – 2 шт.
- Томат – 1 шт.
- Соєвий соус – 50-70 мл.
- Яйце
- Соняшникова олія – 3-4 ст. л.
- Чилі – 0,5 ч. л.
- Зелена цибуля – 3-4 пера
- Арахіс – 2-3 ст. л.
- Сіль і перець
Як приготувати:
- Рис всипте в каструлю, залийте водою у співвідношенні 1:2. Після закипання варіть рис 5 хвилин, а після вимкніть вогонь і залиште на 15 хвилин.
- Цибулину почистіть, помийте та поріжте півкільцями, моркву та імбир – соломкою.
- З томата виріжте м’яку частину.
- У пательню налийте олію, розігрійте та вбийте яйце, швидко перемішайте лопаткою, додайте чилі, моркву, цибулю та імбир. Додайте розчавлений часник.
- Смажте на великому вогні, помішуючи 4 хвилини, а після додайте креветки. Готуйте ще 2 хвилини.
- Натріть цедру лайма та додайте до овочів і креветок, а після вичавіть сік.
- Додайте на пательню відварений рис, філе томата і соєвий соус.
- Перемішайте та готуйте 2 хвилини.
Раніше UAportal писав про м'ясні страви, що готуються без духовки.
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