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30 хвилин і готово: Клопотенко поділився рецептами для "швидкої вечері"

Билім Олена

30 хвилин і готово: Клопотенко поділився рецептами для 'швидкої вечері'

Якщо вам увечері не хочеться довгий час проводити біля плити, а сім'ю треба нагодувати смачною вечерею, можна замовити доставку їжі. Але ж вечеря має бути й корисною.

Тому відомий український кухар Євген Клопотенко вирішив допомогти та поділився рецептами кількох страв, на приготування яких піде не більше 30 хвилин. "Це будуть повноцінні та смачні вечері, після яких бурчати в животі не буде", – додав він.

Риба у конверті з маслом та цукіні

 

Кухар радить обирати для цього рецепту філе минтая, хоча підійде й м'ясо скумбрії, лосося, ставриди, хека тощо.

Подбайте, щоб у вас були такі продукти:

  • Філе риби – 500 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Цукіні – 200 г
  • Естрагон – 4 гілочки
  • Лимон – половина
  • Сіль і перець

Як приготувати:

  1. Застеліть деко пергаментом, щоб потім можна було сформувати конверт.
  2. Цукіні та лимон наріжте кільцями та викладіть на пергамент у кілька шарів. Зверху покладіть філе риби, посоліть та поперчіть. Додайте масло, естрагон.
  3. Загорніть пергамент й поставте запікатися у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Паста з мітболами

 

Які продукти потрібні:

  • Спагеті – 500 г
  • Оливкова олія – 2-3 ст. л.
  • Фарш – 500 г.
  • Томати пелаті – 350 г.
  • Мелений коріандр – 1/3 ч. л.
  • Перець чилі – шматочок
  • Часник – 3 зубчики
  • Суміш сухих італійських трав – 1 ст. л.
  • Пармезан – 15 г.
  • Сіль і перець

Як приготувати:

  1. Спагеті відваріть у підсоленій воді.У фарш додайте коріандр, суміш італійських трав.
  2. Ретельно перемішайте, сформуйте невеликі кульки.На пательні розігрійте олії, додайте дрібно порізані чилі та часник.
  3. Обсмажте мітболи до золотистої скоринки, а після додайте томати пелаті.
  4. Посоліть, накрийте кришкою та готуйте 5-7 хвилин.
  5. Викладіть пасту на тарілку, а зверху мітболи з соусом.

Курча табака на пательні з йогуртовим соусом

 

Які продукти потрібні:

  • Курча – 1 шт.
  • Часник – 5-6 зубчиків.
  • Олія – 100 мл.
  • Суміш перців, сіль.

Для соусу підготуйте 200-250 мл йогурту без добавок, 4-5 зубчиків часнику та сіль.

Приступаємо до приготування:

  1. Вимийте курча та просушіть паперовим рушником, ножицями розріжте вздовж грудки та розкрийте.
  2. Часник вичавіть, змішайте з сіллю та перцем та натріть цим курятину.
  3. У пательню влийте олію, викладіть курча та смажте під кришкою.
  4. Щоб приготувати соус, у йогурт вичавіть 4-5 зубчиків часнику, посоліть і перемішайте.
  5. Викладайте курча на тарілку та подавайте з йогуртовим соусом.

Кускус з апельсином, м'ятою та лісовим горіхом

 

Підготуйте 150 г кускусу, апельсин, 100 г лісових горіхів, 5 гілочок м’яти, 3 ст. л. оливкової олії та сіль з перцем.

Як приготувати:

  1. У 150 г кускусу влийте окріп, накрийте кришкою.З апельсина виріжте філе, а з м’яти обірвіть листочки та покришіть їх. Горіхи подрібніть.
  2. Змішайте кускус, філе апельсина, м’яту та лісові горіхи.

Рис за тайським рецептом

 

Продукти:

  • Креветки – 400 г
  • Рис – 100 г
  • Цибуля та морква – по одній штучці
  • Часник – 1 зубчик
  • Імбир – 2 см кореня
  • Лайм – 2 шт.
  • Томат – 1 шт.
  • Соєвий соус – 50-70 мл.
  • Яйце
  • Соняшникова олія – 3-4 ст. л.
  • Чилі – 0,5 ч. л.
  • Зелена цибуля – 3-4 пера
  • Арахіс – 2-3 ст. л.
  • Сіль і перець

Як приготувати:

  1. Рис всипте в каструлю, залийте водою у співвідношенні 1:2. Після закипання варіть рис 5 хвилин, а після вимкніть вогонь і залиште на 15 хвилин.
  2. Цибулину почистіть, помийте та поріжте півкільцями, моркву та імбир – соломкою.
  3. З томата виріжте м’яку частину.
  4. У пательню налийте олію, розігрійте та вбийте яйце, швидко перемішайте лопаткою, додайте чилі, моркву, цибулю та імбир. Додайте розчавлений часник.
  5. Смажте на великому вогні, помішуючи 4 хвилини, а після додайте креветки. Готуйте ще 2 хвилини.
  6. Натріть цедру лайма та додайте до овочів і креветок, а після вичавіть сік.
  7. Додайте на пательню відварений рис, філе томата і соєвий соус.
  8. Перемішайте та готуйте 2 хвилини.

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