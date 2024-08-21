45 дронів атакували росію в ніч на 21 серпня: БПЛА літали над Москвою (відео)

У ніч на 21 серпня над територією росії літали безпілотники. російське Міноборони нарахувало 45 БПЛА, які літали, в тому числі, й над Москвою.

За даними російського відомства, сили ППО цієї ночі збили 45 українських безпілотників над Московською, Брянською, Бєлгородською, Калузькою та Курською областями.

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"11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, 6 БПЛА знищено над територією Білгородської області, 3 над Калузькою областю і 2 — над Курською областю", — йдеться у повідомленні міноборони рф в Telegram.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив, що минулої ночі на підльоті до міста було загалом збито 10 українських безпілотників.

"Створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА дозволив успішно відбити всі атаки. Силами ППО міноборони цієї ночі збито 10 штук. Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час. Продовжуємо контролювати ситуацію", — написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 13 серпня після гучного вибуху в російському Єкатеринбурзі розгорілася потужна пожежа.

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