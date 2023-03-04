8 березня 2023: найкращі вітання з жіночим днем для бабусь, проза та картинки

У Міжнародний жіночий день, який святкується 8 березня, вітаючи своїх мам, не забудьте привітати й улюблених бабусь. Адже саме вони найбільше потребують вашої уваги та піклування.

Ми підготували для вас красиві привітання з 8 березня для найрідніших бабусь, аби ви могли поздоровити їх та побажати всього лише якнайкращого.

Вітання для бабусі у прозі:

Дорога бабусю, ти — найдобріша і найрозумніша, уважніша і дбайлива, мудра й розважлива, ніжна й ласкава. Ти завжди підтримаєш, допоможеш, даси цінну пораду. Ти справжня жінка. І навіть, якби не було 8 березня, я придумав би жіночий день тільки для того, щоб привітати тебе, як найкращу бабусю на світі. Зі святом, моя рідна!

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Вітаю з 8 березня, дорога моя бабусю! Нехай цей день наповниться найприємнішими емоціями, вітаннями від усіх близьких. Адже сьогодні ніхто не омине тебе своєю увагою у прагненні відзначити численні заслуги та добрі справи. Бажаю, щоб весна принесла радість, здоров'я та натхнення.

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Вітаю тебе, бабусю, зі святом, яке придумано спеціально для тебе. Адже він втілює у собі жіночу мудрість, доброту, ніжну турботу та красу душі. Нехай доля береже тебе за всі ті добрі справи, якими наповнений кожен твій день!

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Улюблена бабуся, бажаю, щоб твого здоров'я із запасом вистачало на домашній клопіт і улюблені захоплення! Нехай свято принесе тобі весняний настрій і нестримне бажання брати активну участь у нових та цікавих подіях, що відбуваються навколо!

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У святковий день 8 Березня вітаю найдобрішу у світі жінку — тебе, моя люба бабусю. Нехай весна подарує тобі приплив сил і енергії, радісні почуття та відмінний настрій, нехай весна буде не лише за вікном, а й у душі, причому довгі роки.

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Вітальні картинки для бабусі до 8 березня

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас кращі привітання з Днем Народження для друзів та найріднішої людини – матусі.

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