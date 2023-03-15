93-а бригада ЗСУ ефектно збила Су-24 окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський СУ-24. Ліквідація винищувача окупантів відбулася на Бахмутському напрямку.

Інформацію про збитий літак опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що винищувач упав у районі села Кліщіївка. Там зараз базуються кадрові військові російської армії, а також найманці ПВК "Вагнер".

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На відео видно, як підбитий літак падає і після зіткнення із землею спалахує. Пілот, який був за штурвалом винищувача, встиг катапультуватись.

Білий купол його парашута добре видно на відео. Однак пізніше стало зрозуміло, що стропи його парашута заплуталися у гілках дерев.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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