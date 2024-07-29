Адвокат пояснив, що робити, якщо дані в паперовому військовому квитку відрізняються від електронного

Дані у паперовому та електронному військовому квитку можуть різнитися. У такому випадку варто виправити невідповідність якомога швидше.

Такі розбіжності можуть спричинити проблеми в різних ситуаціях. Зокрема, під час виїзду за кордон, отриманні соціальних виплат чи наданні інших державних послуг, розповів РБК-Україна адвокат Дмитро Франчук.

У такому випадку юрист рекомендує звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку. Там потрібно пред'явити паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), документи, що підтверджують правильність даних.

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Після цього фахівці ТЦК та СП перевірять дані, виправлять помилки та оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній). Обидва документи – паперовий та електронний військово-обліковий документ – мають однакову юридичну силу.

"Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше. Можливі незначні затримки у розв'язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно", – вказав Франчук.

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