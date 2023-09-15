Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Втім, деякі категорії громадян мають право на звільнення від призову.

Зокрема, відстрочку від мобілізації мають багатодітні батьки. Адвокатка Віолета Монастирська розповіла для Фактів ICTV, чи можуть мобілізувати таких чоловіків.

Зазначається, що багатодітною родиною вважається подружжя, яке перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей виховує самостійно мати або батько.

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Монастирська вказала, що згідно з законодавством, не можна мобілізувати жінок та чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Утім, вони можуть мобілізуватися за власним бажанням та рішенням ВЛК.

Адвокатка підкреслила, що у 2023 році не вносили змін до ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо мобілізації багатодітних батьків.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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