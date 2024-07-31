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Війна в Україні

Адвокат сказав, що буде, якщо чоловік за кордоном не продовжить відстрочку

Билім Олена

Адвокат сказав, що буде, якщо чоловік за кордоном не продовжить відстрочку
Відстрочка від мобілізації

Чи повинні чоловіки з України за кордоном продовжувати відстрочку від мобілізації, повідомив адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Правознавець зауважив, що у період воєнного стану в Україні деякі військовозобов'язані можуть виїжджати за кордон.

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З початку вторгнення росії режим воєнного стану та мобілізацію продовжують кожні 90 днів, і чоловіки з правом на відстрочку повинні оновлювати її в територіальному центрі комплектування.

Адвокат Володимир Крекотень пояснив, що військовозобов'язані, які виїхали за кордон і не продовжили відстрочку, не несуть за це відповідальності. Відстрочка є правом, а не обов'язком. ТЦК не зацікавлений у таких військовозобов'язаних, оскільки їх неможливо призвати на службу.

Необхідні документи для виїзду

Для виїзду за кордон чоловікам з відстрочкою потрібен військово-обліковий документ з VIN-кодом. Прикордонники також перевіряють оновлені дані в ТЦК.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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