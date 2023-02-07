Американський генерал назвав Крим ключем до перемоги у війні

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що звільнення Криму є ключем до перемоги у війні. За його словами, Збройні сили України можуть деокупувати півострів вже влітку 2023 року.

Зокрема, йдеться про серпень цього року. Про це Ходжес сказав у ефірі YouTube-каналу "Тарас Березовець".

"Звільнити Крим можливо цього літа, після цього все впаде. Крим – це ключ", – наголосив він.

Генерал зазначив, що для успішного звільнення Криму не обов'язково йти на штурм танками. Ходжес каже, що витіснити окупантів з півострова можна регулярно обстрілюючи їхні шляхи постачання.

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Йдеться про Кримський міст та сухопутний коридор тимчасово окупованими територіями через Мелітополь. Водночас для звільнення Криму українським військовим знадобляться далекобійні ракети, наприклад, ATACMS.

За словами генерала у відставці, така зброя дозволить українцям легко розбомбити російські склади на території Криму. Окрім цього він закликав ЗСУ зруйнувати всі шляхи окупантів, які ведуть до півострова та не допуситити відновлення Керченського мосту.

"Донбас буде вашим. Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України, щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових", – вказав Ходжес.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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