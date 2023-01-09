Андре Тан відкрив секрет головних трендів 2023 року та показав стильні моделі (фото)

Український дизайнер та телеведучий Андре Тан розповів про тенденції, які очікують модниць в цьому році. Свої рекомендації він дав на сторінці в Instagram.

Там він згадав, про матеріали та силуети, які будуть актуальними цього року. Зі своїми читачами дизайнер одягу поділився демонстрацією модних образів, зазначивши, що це тільки перша частина.

На думку Андре Тана в нинішньому році будуть актуальними:

Шуби зі штучного хутра

Це може бути варіант під натуральне хутро, а також кольорові моделі в стилі оверсайз. Кожна модниця може обрати свій варіант на будь-який смак.

Джинсова класика

На думку дизайнера, колекції з джинсових тканин досі будуть актуальними і не мають наміру покидати перші місця подіумів. В цьому році будуть актуальними як класичні речі, так і одяг з вивареної зістареної джинси.

Маскулінність

Настав час тих дівчат, хто давно зазіхав на чоловічий одяг. Тепер ви можете обрати сорочку або піджак, комбінувати брючні костюми. Андре Тан рекомендує все ж додавати до образу жіночі деталі, щоб досягти ще більше контрасту.

Шкіра – багато шкіри!

Минулого року на червоних доріжках майже кожна друга зірка використовувала в своїх образах сукні зі шкіри. Цей тренд залишиться і цього року, то ж не ховайте далеко ваші косухи та шкіряні штани.

За думкою дизайнера, краще віддати перевагу силуету оверсайз.

Корсети

Яскравості та жіночності образу додадуть корсету. Вони підкреслять талію, зроблять фігуру витонченою, а образ зухвалим. Дизайнер рекомендує одягати корсет на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло.

Раніше Андре Тан підбив підсумки року, що минає. Fashion-експерт назвав та показав наймодніші речі 2022 року.

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