Аномалія на ринку праці: які зміни впроваджують українські роботодавці для залучення працівників

Нестача кваліфікованих працівників спонукає компанії до перегляду заробітних плат та критеріїв відбору кандидатів. В умовах дефіциту чоловічої робочої сили, бізнес активізував залучення жіночих кадрів.

Згідно з публікацією на OBOZ.UA, у місті Покровськ, в період війни, було мобілізовано 915 працівників з місцевої шахти, де в цілому працює 6,5 тисяч осіб. Як наслідок, для роботи під землею почали запрошувати жінок, які не залучаються до мобілізації. Приблизно 30 жінок вже працюють на підземних роботах.

"Нестача робочих рук є серйозною проблемою, і найм жінок не може її повністю вирішити", – прокоментував представник власника шахти.

У зв’язку з дефіцитом персоналу, що становить 15% від загальної кількості необхідних працівників, керівництво Київського метрополітену прийняло рішення про подовження інтервалів між поїздами на одну хвилину у звичайні години та на 45 секунд у години пік. Віктор Вигівський, директор метрополітену, повідомив, що навчання нових машиністів триває у технічній школі, де серед учнів є одна жінка. Він також зазначив, що скоро розпочнеться новий набір на курси, де очікується участь жінок.

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З 2017 року жінки мають право працювати машиністами метро, але проблеми з гендерною рівністю у керівництві залишаються актуальними. Деякі жінки з Києва діляться своїм досвідом дискримінації на етапі запису на курси. Одна з них розповіла про випадок у іншому депо, де жінку, яка намагалася навчатися, критикували за невдачі та віддавали перевагу чоловікам.

Згідно з опитуванням, проведеним Конфедерацією будівельників України, 90% компаній відзначили зростання кількості жінок у будівельній сфері, що є частиною ширшої тенденції. Проте, незважаючи на це, подолати кадровий дефіцит за рахунок жінок не вдасться, оскільки з України емігрувало 6,3 мільйона осіб, більшість з яких – працездатні жінки. Цей дефіцит відчувається навіть у сферах, які традиційно вважаються "жіночими", хоча насправді поділ на "жіночі" та "чоловічі" професії є застарілим.

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