Аномально холодно: погода в Україні на 8 квітня

Протягом тижня з 7 по 13 квітня в Україні зберігатиметься аномально холодна та нестійка погода. Основною причиною різкого похолодання є вторгнення арктичного повітря, що разом з активною циклонічною діяльністю принесе численні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу.

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Очікується також посилення вітру, подекуди з поривами до 15–20 метрів на секунду. Про це повідомляє Meteoprog.

8 квітня, у західних, північних і частково центральних регіонах можливий невеликий сніг або мокрий сніг. В інших частинах країни опади малоймовірні. Температура повітря залишиться низькою: вночі — до -7 °C на заході, вдень — до +7 °C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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