Аномальних морозів в Україні не буде: синоптикиня дала обнадійливий прогноз погоди

Метеорологиня Наталка Діденко заперечила повідомлення про наближення 20-градусних морозів в Україні. "Жодних 20-градусних морозів в Україні не передбачається", – наголосила експертка з погоди.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, найхолоднішою з найближчих ночей буде вівторок, 14 січня.

"Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…-8 градусів, у західних регіонах очікується -5…-10 градусів, а в Карпатах стовпчики термометрів можуть опуститися до -10…-12 градусів", – зазначила синоптикиня.

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За її прогнозом, удень у вівторок температура становитиме від -2 до +2 градусів. Опадів не передбачається. Вітер буде західного напрямку, помірний, але на півночі можливі пориви.

Прогноз погоди для Києва

У столиці 14 січня опадів не очікується. За словами Наталки Діденко, температура вночі становитиме -4…-7 градусів, а вдень підніметься до 0…-2 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні цього тижня очікуються сильні морози.

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