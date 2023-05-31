Антибактеріальна рідина та заспокійлива мазь: швидкі методи усунення подразнення після гоління

Подразнення при голінні можуть завдати чимало незручностей. Як боротися з цією неприємною проблемою розбирався UaPortal.

Правила безпечного гоління:

Перед голінням поскрабуйте шкіру, а після процедури дайте шкірі висохнути самій.

Користуйтесь лише новим лезом та зручною бритвою.

Бритва має бути чистою. Брудна бритва занесе під шкіру бактерії, які можуть стати причиною інфекції та запалення.

Косметика для гоління не має бути алергенною. Перед використанням перевірте її на маленькій непомітній ділянці шкіри.

Не використовуйте при голінні спиртовмісні засоби. Вони сушать та подразнюють шкіру.

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Якщо запалення все ж з’явилось:

Обробіть шкіру антибактеріальною рідиною.

Акуратно щипчиками видаліть волосся, що залишилось, щоб зупинити процес запалення та запобігти вростанню волосся.

Нанесіть заспокійливий засіб. Це може бути засіб після гоління – він охолоджує та знеболює.

Використайте заспокійливий крем на основі трав, тальку та цинку. Він підсушує та прискорює загоєння.

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