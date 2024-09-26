Оренда житла у Києві б'є рекорди: скільки грошей тепер потрібно викласти українцям

Протягом останніх шести місяців орендна плата за квартири в Києві значно зросла. Збільшення склало близько 7 600 грн – від середніх 15 910 грн до 23 500 грн, що відповідає зростанню на 47,71% (це стосується вартості всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).

Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за останній місяць оренда в столиці подорожчала незначно – приблизно на 200 грн, що становить 0,83%.

За рік зростання орендної плати перевищило 6 000 грн, що становить 34,76%.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Києві

За статистикою аналітиків, найбільш поширена вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 200 грн, що складає 16,4% всіх пропозицій. Інші часто зустрічаються ціни:

20 000 грн – 10,4%;

12 800 грн – 7,5%.

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир

Найпоширеніша вартість оренди 2-кімнатних квартир у столиці становить 20 400 грн, що представлено в 11,6% оголошень. Також популярні варіанти:

18 000 грн – 9,3%;

28 800 грн – 9,3%.

Ціни на оренду 3-кімнатних квартир

Найпоширеніша ціна для оренди 3-кімнатних квартир у Києві становить 46 000 грн, що складає 8% від загальної кількості оголошень.

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Де оренда квартир найдоступніша

За аналітичними даними, оренда квартир у різних районах Києва варіюється від 12 500 до 29 466 грн. Різниця між найдорожчим та найдешевшим варіантами складає 16 966 грн, що практично відповідає вартості оренди квартири в одному з більш дорогих районів.

Найнижчі ціни на житло зафіксовані в таких районах:

Деснянський – 12 500 грн;

Святошинський – 14 000 грн;

Оболонський – 17 000 грн;

Дарницький – 18 000 грн.

Де оренда найдорожча

Найвища вартість оренди в Києві спостерігається у Печерському районі, де середня ціна складає 29 466 грн. Окрім цього, високі ціни зафіксовані в таких районах:

Подільський – 28 000 грн;

Дніпровський – 27 971 грн;

Шевченківський – 27 500 грн;

Голосіївський – 26 966 грн;

Солом'янський – 23 000 грн.

Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво зміняться ціни на квартири до кінця року.

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