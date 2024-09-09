Оренда житла в Україні б’є рекорди: як змінилася ситуація у різних містах

У серпні 2024 року ситуація на ринку оренди житла в Києві змінилася. Тепер в середньому квартира здається за 5 днів після публікації оголошення, тоді як у липні цей показник становив 6 днів, а в січні 2024 року – 11 днів.

Для порівняння, у серпні 2023 року житло у столиці здавалося за 7 днів, про що свідчить дослідження ЛУН Статистика, пише NV.ua.

Як зазначено у звіті, це свідчить про значний попит на ринку. Серпень та вересень традиційно вважаються піковим періодом через початок навчального року, а цього року ситуацію підсилює повернення навчання в школах і університетах в офлайн-формат.

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Ціни на оренду житла поки що не зросли стрімко, як це часто буває, але продовжують поступово підвищуватися. За оцінками експертів ЛУН, на ринок оренди в Україні впливають наслідки війни: обстріли ракетами та відключення електроенергії, що спостерігалися цього літа.

Про зростаючий попит також свідчать дані Google Trends, які показують, що у Києві, Львові та Одесі останнім часом частіше шукали орендоване житло.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у серпні в Києві за оголошеннями становила 15 000 грн, але фактично їх здають за 13 000 грн. Двокімнатні квартири в оголошеннях оцінюються в 19 900 грн, тоді як реальна оренда – приблизно 17 000 грн.

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У Львові ціни на оренду вищі, ніж у столиці, проте процес здачі квартир займає більше часу – в середньому близько 15 днів. Ця тенденція майже не змінилася за останні пів року, хоча у січні 2024 року на здачу квартири витрачали приблизно 21 день.

Попри це, орендні ціни у Львові залишаються стабільними і не показують зростання. Триваліший час, протягом якого квартири залишаються на ринку, може свідчити про те, що орендарі не готові платити більше.

У серпні середня вартість однокімнатної квартири в оголошеннях становила 16 000 грн, але фактично їх здавали за 14 000 грн. Для двокімнатних квартир ціна в оголошеннях була 19 000 грн, а фактична оренда – 18 000 грн.

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В Одесі квартири здаються швидше, ніж у Львові – в середньому за 9 днів, що майже вдвічі швидше порівняно з липнем, коли на оренду йшло 16 днів.

Ціни на однокімнатні квартири в Одесі відносно низькі: середня ціна в оголошеннях – 7 000 грн, а фактична оренда – близько 6 500 грн. Для двокімнатних квартир ціна в оголошеннях складає 8 000 грн, тоді як реально вони здаються за 7 250 грн. Важливо враховувати, що різниця між оголошеною вартістю та фактичною ціною свідчить про те, що дешевші квартири швидко зникають з ринку, тому при виборі житла потрібно зважати на обидва показники.

Раніше ми розповідали, яка ситуація з орендою однокімнатних квартир по всій Україні.

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