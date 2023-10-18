Археологи знайшли в Італії рештки жінки, з якої Да Вінчі писав Мона Лізу

Італійські археологи виявили рештки, які, ймовірно, належали жінці, яка послужила прототипом для відомого портрету Лізи дель Джокондо, створеного Леонардо да Вінчі, більш відомого під іменем Мона Ліза. Згідно з однією з поширених версій, Мона Ліза була написана з обличчя Лізи Джерардіні, дружини торговця шовком із Флоренції. Леонардо да Вінчі був запрошений для створення портрета Лізи, коли вона була вагітною.

Про це пише korespondent.net.

Після смерті її чоловіка, Ліза пішла в монастир Святої Урсули в Флоренції. Померши у віці 63 років у липні 1542 року, вона була похована у склепі, розташованому під підлогою залишеного монастиря. Зараз археологи проводять розкопки на цьому місці.

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Під підлогою колишнього монастиря на глибині близько півтора метра були знайдені кілька кісток черепа, ребер і хребців, що, ймовірно, належали жінці. Після аналізу ДНК цих кісток та порівняльного аналізу із рештками двох дітей Лізи, Бартоломео і П'єро, які були виявлені біля церкви Santissima Annunziata в Флоренції, фахівці зможуть підтвердити, чи належали ці рештки Лізі Джерардіні.

Якщо результати будуть позитивними, проведуть процедуру відновлення справжнього обличчя Лізи. Це дозволить з'ясувати, наскільки зовнішність цієї жінки відповідає відомому портрету Джоконди Леонардо да Вінчі.

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