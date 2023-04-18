Археологи розкопали єгипетське кладовище, якому 3200 років (фото)

У Єгипті археологи виявили 3200-річний кладовище в Саккарі. Це місце служило місцем поховання для важливого міста Мемфіс і проливає світло на похоронну практику стародавньої єгипетської еліти.

Команда змогла розшифрувати подробиці життя людей, які були там поховані. Про це повідомляє See.news.

Зазначається, що найбільша гробниця належала Панахсі, який наглядав за храмом Амона. Ймовірно, у нього не було дітей, але була дружина, яка зображена на його могилі та описана як "співачка Амона".

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Велика ділянка Панахсі включає храм, три невеликі каплиці, внутрішній дворик з колонами та підземні похоронні камери. На території також є чотири менші каплиці-гробниці.

Одна належала чоловікові на ім’я Юйю, виробнику золотої фольги для королівської скарбниці. У каплиці зображені батьки, брат, діти, онуки і дружина Юйю.

Інша серія різьблених зображень показує корову, тваринну форму богині Хатор, на борту човна Секера, бога підземного світу, який панував над місцем поховання в Мемфісі.

Інша каплиця описує родинні стосунки свого власника, але не вказує їх за іменами, а інші дві каплиці не мають написів.

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