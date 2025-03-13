Армія РФ атакувала Дніпро дронами: є влучання у обʼєкт інфраструктури, двоє поранених (фото)

Вночі російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Під удар потрапили Дніпро, Самарівський район та Нікопольщина. Внаслідок обстрілів постраждали інфраструктурні об’єкти, житлові будинки та люди.

Про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак, Укрзалізниця, ДСНС в Telegram. За словами Лисака, у Дніпрі атакований інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Поранення отримали троє жінок — 52, 56 та 82 років. Усі вони госпіталізовані, стан середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Також у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, вибито щонайменше 100 вікон, зайнялися гаражі.

Унаслідок ворожої атаки у Самарівському районі також виникла пожежа. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, адміністративна будівля, господарські споруди та кілька автомобілів. Одне авто повністю знищено.

Окупанти гатили по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах, використовуючи дрони-камікадзе та важку артилерію. Поранено 64-річну жінку — її госпіталізували. Пошкоджено господарські споруди.

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Представники Укрзалізниці повідомили про атаки на енергооб’єкти залізничної інфраструктури регіону. Через це було змінено маршрути та графіки деяких поїздів. Зокрема:

Поїзд №86 Львів — Запоріжжя вирушив із Дніпра з затримкою.

Поїзд №72 Львів — Павлоград курсуватиме через станцію Синельникове-2 замість Самар-Дніпровський. У регіоні вже підготували резервні тепловози на випадок додаткових затримок. Вся актуальна інформація щодо руху поїздів доступна на сайті Укрзалізниці.

Вранці в Синельниковському районі було гучно — пошкоджено об'єкти інфраструктури, в багатоповерхівці вибито кілька десятків вікон. На щастя, загиблих і поранених немає.

За інформацією Лисака, сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 11 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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