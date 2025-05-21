Армія РФ атакувала дронами Суми та Київщину: є влучання в будинок та поранені (фото)

У ніч проти 21 травня російські війська здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши ударні дрони типу Shahed. Постраждали Суми та Київська область, де зафіксовано руйнування та травмованих мирних мешканців.

У Сумах внаслідок ворожого удару було пошкоджено підприємства та інші промислові об’єкти. Окрім того, внаслідок атаки були виведені з ладу лінії електропередач, що призвело до знеструмлення частини міста, зокрема й об'єктів водопостачання. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину. Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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На Київщині, зокрема в Бориспільському районі, під час атаки було поранено кількох мешканців. Серед постраждалих — діти віком 3 і 17 років та їхня 42-річна мати, які зазнали гострої стресової реакції. У 13-річного хлопця — різана рана стопи, а 30-річний чоловік отримав поранення в ділянці надбрівної дуги. Про це пише посадовець Київської ОВА Микола Калашник.

Пошкоджень зазнав приватний будинок, у якому перебували поранені: у ньому вибито вікна та пошкоджено покрівлю. Також уламками зруйновано нежитлову будівлю, автомобіль, складські та господарчі приміщення.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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