Армія РФ атакувала Харків та область дронами: є влучання у лікарню, постраждали семеро людей, серед них - діти (фото)

Увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили Основʼянський, Немишлянський і Новобаварський райони Харкова.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов. В Новобаварському районі одне з влучань зафіксували на відкритій території, ще один удар прийшовся неподалік приватного будинку, внаслідок чого виникла пожежа. В Основʼянському районі зафіксовано ураження нежитлових господарських будівель. Там також спалахнула масштабна пожежа.

Станом на 21:54, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, відомо про сімох постраждалих. Серед них четверо дітей, двоє жінок і один чоловік.

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ДСНС повідомила про три зафіксовані влучання на відкритих територіях у різних частинах міста. Семеро людей отримали гостру стресову реакцію. Пошкоджено вікна в трьох приватних будинках. Через ще один удар зайнялася нежитлова будівля.

Близько опівночі російські безпілотники атакували лікарню в Золочеві. В результаті першого влучання загорівся дах будівлі. Через 40 хвилин по медзакладу завдали ще одного удару двома БпЛА.

Постраждала 33-річна жінка — співробітниця бригади екстреної медичної допомоги. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Пожежу вдалося загасити силами ДСНС.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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