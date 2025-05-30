Армія РФ атакувала Харківщину та Одещину: є влучання у тролейбусне депо та Нову Пошту, поранені, серед них -діти (фото)

У ніч проти 30 травня російські війська атакували Харків: під удар потрапило тролейбусне депо в Слобідському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено 18 одиниць транспорту, постраждали двоє працівників підприємства, а також зафіксовано руйнування у 33 житлових будинках.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За словами міського голови, удар було завдано вісьмома безпілотниками типу "Шахед" по одному з депо, де обслуговували та ремонтували міські тролейбуси.

Значна частина транспорту була заздалегідь переміщена в інші райони міста, що дозволило уникнути більших втрат. Однак техніка, яка перебувала в ремонті, опинилася під ударом — один тролейбус повністю знищено, ще 18 отримали пошкодження різного ступеня.

Під час атаки на об’єкті перебували двоє працівників, які зазнали поранень. Мер наголосив, що ціллю удару знову стала цивільна інфраструктура — у цьому районі ніколи не було жодних військових об’єктів.

Окрім депо, від вибухової хвилі та уламків постраждали житлові будинки поблизу — переважно вибиті вікна та пошкоджені фасади.

У ту ж ніч російська атака дронами зафіксована і в Одеській області. Постраждало відділення "Нової пошти" в місті Ізмаїл. Унаслідок влучання виникла пожежа, яка охопила площу 300 квадратних метрів. Також пошкоджено кілька вантажних автомобілів. Загиблих і постраждалих немає.

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Про це повідомили у ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook та Нова Пошта в Telegram. До ліквідації наслідків були залучені рятувальники ДСНС та підрозділи Національної гвардії.

Згодом у компанії "Нова пошта" підтвердили знищення складу й поштового відділення. Станом на ранок 30 травня пожежу вдалося загасити. Усі працівники залишилися неушкодженими. Компанія вже розпочала процес зв’язку з клієнтами, чиї відправлення було втрачено, аби здійснити компенсацію, і готує мобільне відділення для відновлення послуг у місті.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські війська здійснили ракетну атаку на Харків.

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