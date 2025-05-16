Армія РФ атакувала Київ дронами: у столиці виникли пожежі, уламки впали на дорогу (фото)

Вранці 16 травня у Києві пролунала повітряна тривога через загрозу атаки ударних безпілотників. У відповідь на це в небі над столицею почали діяти сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили КМВА, мер Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога була оголошена о 6:28. У той час міська влада попередила про можливу атаку дронів-камікадзе. Буквально за десять хвилин після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у місті, підтвердивши, що сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках. Незабаром після його заяви тривогу в місті скасували.

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Пізніше з'явилася інформація про пожежу в нежитловій частині Святошинського району. Також надійшли повідомлення про падіння уламків дронів, які пошкодили дорогу. Згодом у КМВА уточнили, що уламки впали на територію котельні, а також спричинили пошкодження автомобілів і вікон у прилеглому житловому кварталі.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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