Армія РФ атакувала Кропивницький дронами: місто пережило наймасованішу атаку, 10 людей поранено, серед них - дитина (фото)

Увечері середи російські війська здійснили наймасованішу атаку на Кропивницький. Внаслідок обстрілу постраждали десять людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляють ДСНС і Нацполіція .

За інформацією рятувальників, внаслідок ворожої атаки було зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки у кількох районах міста: вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені будівельні конструкції.

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"На місці працюють усі необхідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 постраждалим. Розгорнуто Пункт незламності".

Згодом у поліції повідомили, що поранення отримали десять мешканців, серед них — четверо дітей.

"Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, кількох людей госпіталізовано. На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники, які надають громадянам необхідну допомогу", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили Основʼянський, Немишлянський і Новобаварський райони Харкова.

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