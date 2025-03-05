Армія РФ завдала масованого удару по Одесі: є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури та загиблий (фото)

Увечері 4 березня російська армія атакувала критичну інфраструктуру Одеси, залишивши частину міста без електроенергії, води та тепла. У передмісті загинув чоловік.

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. "Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі. Частина Одеси залишилася без світла, води та тепла. Працюють усі відповідні служби."

Очільник ОВА уточнив, що уламки збитих ворожих дронів пошкодили приватні будинки в передмісті Одеси, спричинивши займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Читайте також: РФ готується оголосити про "перемогу" у війні проти України – ГУР

Також під час повітряної тривоги Росія атакувала Білгород-Дністровський район балістичними ракетами. Одна з них влучила у порожній санаторій, майже повністю зруйнувавши будівлю. Постраждалих немає.

Після опівночі 5 березня Олег Кіпер повідомив про загиблого у передмісті Одеси через російську атаку дронами.

"77-річний житель села Лиманка помер від осколкових поранень."

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!