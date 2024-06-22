Армія рф здіснила масовану атаку України ракетами та 'шахедами': є пошкодження енергетичних об‘єктів і поранені енергетики

Армія рф вчергове здійснила комбіновану атаку на територію України. Під атакою перебували Луцьк, окремі об'єкти Франківщини, Львівщини, Київщини, Вінничини.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555, крилатими ракетами "Калібр", крилатими ракетами "Іскандер-К", ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram, що окупанти завдали ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури області.

"Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", – зазначив чиновник.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна

"За попередньою інформацією, усі живі й здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців", – зазначив міський голова.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

"На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків.Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання", – зазначили у повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог цілив по цивільній інфраструктурі на Прикарпатті.

"Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області", – повідомила вона.

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В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", – повідомили в ДСНС України.

У Telegram "Укренерго" уточнили, що внаслідок російської атаки пошкоджено обладнання на об'єктах у Запорізькій та Львівській областях.

На Волині під час ворожого обстрілу сталося дві пожежі, повідомило ДСНС Волині. Горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі.

Постраждалих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду", – зазначили у повідомленні.

Наслідки влучання на Івано-Франківщині. Джерело: Telegram Руслан Марцінків Наслідки влучання на Івано-Франківщині. Джерело: Telegram Руслан Марцінків

Наслідки влучання на Івано-Франківщині. Джерело: Telegram Руслан Марцінків Наслідки влучання на Івано-Франківщині. Джерело: Telegram Руслан Марцінків

Наслідки влучання на Волині. Джерело: ДСНС Наслідки влучання на Волині. Джерело: ДСНС

Наслідки влучання на Волині. Джерело: ДСНС Наслідки влучання на Волині. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, росія завдала комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях України.

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