Армія РФ другу добу поспіль атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання на Хмельниччині, у Київській області та столиці працювала ППО (фото)

У ніч проти понеділка, 26 травня, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну. Спершу було зафіксовано запуск ударних безпілотників, ближче до ранку в повітряному просторі з’явилися крилаті ракети. Наслідки обстрілів зафіксовані в низці регіонів країни.

Столиця опинилася під ворожою атакою вже втретє за останні три ночі. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, цього разу повітряна тривога тривала близько шести годин.

Росіяни застосували ударні дрони. У Дніпровському районі Києва зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури — в одному з будинків вибито вікна, уламки впали на територію гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Київську область атакували дронами та крилатими ракетами. За повідомленням місцевої влади, сили ППО збили кілька ворожих цілей. Влучань по об'єктах критичної інфраструктури не зафіксовано.

У Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди, у Фастівському — один будинок, у Бучанському — легковий автомобіль.

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В Одеській області внаслідок удару дронів-камікадзе виникли пожежі та руйнування. В Одеському районі знищено житловий будинок площею близько 100 м², який зайнявся після влучання. Рятувальники швидко загасили полум’я. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Окрім того, пошкоджено дахи інших будівель, два гаражі, легкові автомобілі, паркан і газопровід.

У Великодолинському постраждав 14-річний хлопець — він отримав різані поранення ноги. Медики надали йому допомогу на місці.

Ще в одному з районів атака знищила два гаражі та легковик, пошкоджено житловий будинок. Загиблих немає.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про повторну атаку на область. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає, однак зафіксовано пошкодження житлових будинків та підприємств.

Повітряні сили уточнили, що зокрема атаковано район Старокостянтинова.

Загалом по країні минулося без загиблих, але атаки знову призвели до значних руйнувань. Українські сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях протягом усієї ночі.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські війська здійснили ракетну атаку на Харків.

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