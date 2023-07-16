Ароматний та ніжний: як приготувати лавандовий мед
Ароматний та ніжний: як приготувати лавандовий мед
Цей мед можна використовувати для підсолоджування чаю та інших напоїв, у кулінарії та випічці. Купляти його доволі дорого, тому пропонуємо зробити його самостійно.
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Інгредієнти:
Мед – 200 г
Лаванда – 1 ч. л.
Спосіб приготування
Мед налийте мед у невелику каструлю та додайте суху лаванду. Нагрійте, але не доводьте до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин, потім зніміть з вогню.
Перелийте в банку і закрийте кришкою.
За тиждень знову розігрійте мед і процідіть. Тримайте у темному місці.
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