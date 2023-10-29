'Асгардівці' та група 'Шарк' показали відео знищення значної кількості техніки окупантів

Бійці ударного підрозділу "Асгард" 120 Окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ спільно з побратимами групи "Шарк" 28-ї окремої механізованої бригади Імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) на одному з напрямків фронту знищили сім одиниць бойової техніки російських окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також показав відео ударів по військовій техніці російських інтервентів.

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"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", – повідомив він у коментарі до відео.

Було ліквідовано:

Танк Т-72 (ще один уражено)

2С9 "Нона-С"

РСЗВ "Град"

ППО "Стріла"

ППО ЗУ

Артсистему "Мста Б".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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