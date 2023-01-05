Астрологи розповіли, що треба зробити, аби 2023 рік пройшов добре: Терези – Риби

У 2023 році в житті знаків зодіаку відбудуться важливі зміни і з’являться нові речі. Меркурій ретроградний у знаку Козерога з 29 грудня і супроводжується ретроградним Марсом у знаку Близнюків до 12 січня.

2023 рік починається повільно для знаків зодіаку, однак зміни чекають протягом року. Астрологи пояснили, що потрібно зробити представникам другої половини зодіаку, від Терезів до Риб, аби рік пройшов вдало.

Терези

Терези повинні відмовитися від своєї перфекціоністської сторони і спробувати знайти баланс навіть у найскладніших ситуаціях. Вони повинні навчитися робити крок назад і приймати певні речі, навіть якщо вони недосконалі.

Скорпіон

Скорпіони повинні бути відкритими та уважними на цей новий 2023 рік, тому що вони можуть зустріти когось важливого. Целібат повинен закінчитися протягом року для представників цього знака.

Стрілець

У цьому новому році Стрільці будуть зосереджені на своїх професійних цілях. Вони навчаться краще розпоряджатися своїм часом, щоб бути ефективнішими.

Козеріг

У 2023 році Козерогам потрібно приділяти час собі та більше розважатися. Щоб рік пройшов добре, вони повинні відкритися іншим і відпустити тривоги.

Водолій

Водолії повинні думати в першу чергу про себе, а не про інших. У 2023 році їм пора припинити жертвувати собою заради інших.

Риби

Щоб досягти успіху в 2023 році, Риби повинні навчитися новому і назавжди припинити певні шкідливі звички, які шкодять їхньому благополуччю. Вони також можуть припинити зв'язки з людьми, які не приносять їм нічого позитивного.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!