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Війна в Україні

Батальйон "Скала" показав роботу САУ 2С7 "Піон" біля Бахмута (відео)

Билім Олена

Батальйон 'Скала' показав роботу САУ 2С7 'Піон' біля Бахмута (відео)

Бійці батальйону розвідки "Скала" Сухопутних військ Збройних Сил України показали, як працюють по ворожих позиціях біля Бахмута. У якості "заспокійливого" наші захисники використали артилерійські установки "Піон".

Відео знищення російських загарбників з'явилося на сторінці батальйону у Фейсбуці. Ліквідація відбулася у південно-східній частині Бахмута.

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"Піхота доповіла, що окупанти закріпилися в будівлях у південно-східній частині Бахмута. На нас вийшли "продавці піонів" та попросили відкорегувати траєкторію польоту букетів до ворога. Бахмут – це Україна", – додали українські захисники в описі до цих кадрів.

Довідково: САУ 2С7 "Піон" 203 – це самохідна артилерійська установка, призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд. Ці установки броньовані. Ними керують  командир установки, наводчик та механік-водій. 

Основне озброєння САУ – 203-мм гармата 2А44, що має масу 14,6 т. Вона розташована в кормовій частини установки відкрито. Приводи наведення знаряддя – електрогідравлічні і механічні, пише Мілітарний.

Боєкомплект установки становить 40 пострілів роздільного заряджання. 4 з них становлять недоторканний запас

У 1985 році установка була модернізована та отримала назву 2С7М ("Піон-М"). У ході модернізації була підвищена скорострільність з 1,5 до 2,5 пострілів за хвилину, збільшений боєкомплект тощо. 

Раніше у мережі показали розгром окупантів після українських "Піонів".

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