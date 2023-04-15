Заворушення у Судані: на аеродромі загорівся український літак SkyUp (відео)

Під час сутичок між збройними силами Судану та воєнізованими силами швидкої підтримки (RSF) у Хартумському аеропорту було пошкоджено цивільні літаки. Зокрема, стало відомо, що після обстрілів загорівся й літак, що належить українській авіакомпанії SkyUp.

У соцмережах опублікували відео наслідків інциденту на летовищі. На кадрах можна побачити, як палає літак з маркуванням SkyUp.

За інформацією CNN, Збройні сили Судану заявили, що воєнізовані формування проникли в аеропорт Хартума та підпалили цивільні літаки.

"Раніше елементи повстанських сил таємно проникли в аеропорт Хартума, завдали ударів і підпалили цивільні літаки, включно з авіакомпанією Royal Saudi Airline", – йдеться у повідомленні ЗС Судану у Фейсбуці.

У ЗС Судану кажуть, що їм вдалося знищити понад 80 машин ополченців RSF. Це відбулося за підтримки іноземних держав. Решта бойовиків начебто втекла в район Джабаль-Газала, щоб захиститися мирними жителями у місті Мараві. Військові також заявили, що переслідують RSF, щоб захистити цивільних осіб.

Тим часом українська авіакомпанія пояснила, що літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в межах контракту на умовах авіаційного лізингу з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Єгипет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

У SkyUp розповіли, що встановити стан літака та ймовірні пошкодження зараз неможливо. В Компанії додали, що 36 співробітників SkyUp, які перебувають у Судані, знаходяться у відносно безпечному місці, з ними тримають зв’язок.

"Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із посольством України в Єгипті, консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо", — зазначається у заяві SkyUp.

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Громадському розповів, що членів українського авіаційного екіпажу, що перебували в аеропорту Хартума, вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці й ними опікується український консул в Судані.

Низка ЗМІ опублікувала заяву української стюардеси про нібито захоплення українських заручників в Хартумі. У МЗС України заявили, що це інформація не підтверджується.

Що відомо про ситуацію в Судані:

Безлади в країні почалися у жовтні 2021 року, коли в результаті державного перевороту було повалено уряд країни. Напруженість між армією та воєнізованими формуваннями виникла на фоні того, як влада Судану заявила, що хоче інтегрувати RSF (воєнізовані сили швидкої підтримки) в армію країни. Влада заявила, що хоче контролювати цей процес. Злиття було ключовою умовою непідписаної угоди про перехідний період Судану, міжнародно підтриманої угоди з політичними партіями щодо відновлення демократичних процесів в країні.

Армія вимагала інтеграції RSF до її сил протягом двох років, тоді як і RSF заявили, що цей крок потребує 10 років і має супроводжуватися внутрішньою реструктуризацією армії.

Протягом останніх місяців між військовими та RSF загострилася напруженість, що призвело до відстрочки підписання угоди. Цивільні партії Судану, які підписали початкову угоду про розподіл влади з армією країни та RSF, закликали їх припинити бойові дії.

Минулого року CNN викрило генерала Мохамеда Хамдана Дагало, лідера воєнізованого формування RSF, що він є "основним бенефіціаром російської підтримки".

У CNN заявили, що мають докази відносно причетності росії до конфлікту в Судані – вона використала золоті ресурси Судану через Дагала та генерала, військового правителя країни Абделя Фаттаха аль-Бурхана для фінансування своєї війни в Україні.

За даними видання, схема була спрямована на те, щоб захистити росію від дедалі жорсткіших західних санкцій і підтримати військові зусилля Москви в Україні.

Докази також свідчать про те, що росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану, що перебуває в облозі, дозволяючи мільярдам доларів "проходити в обхід суданської держави та позбавляти бідну країну сотень мільйонів державних доходів".

В обмін на це росія надала потужну політичну та військову підтримку військовому керівництву Судану, яке ставало все більш непопулярним, оскільки воно жорстоко придушувало продемократичний рух країни.

Нагадаємо, у 2021 році лідер державного перевороту генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявив, що владу в країні захопили військові, щоб запобігти "громадянській війні".

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