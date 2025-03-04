Без опадів та до 16 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 5 березня

Початок весни в Україні супроводжується похмурою погодою, дощами та мокрим снігом, однак вже найближчими днями ситуація зміниться – стане тепліше, а кількість опадів значно зменшиться. За прогнозами синоптиків, упродовж першого тижня березня на погоду впливатиме область високого тиску, що охопила Центральну та Східну Європу.

Також відчутний вплив матиме тепле повітря з південного заходу, яке сприятиме поступовому підвищенню температури. Про це повідомляє meteoprog.

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У середу, 5 березня, утримається тепла та малохмарна погода без опадів, проте вночі та вранці у західних і південних областях можливий туман. Температура вночі становитиме -1…+4 °C, удень – +5…+10 °C, а в південних, західних та частині центральних областей повітря прогріється до +16 °C.

Весна набирає обертів, і вже найближчими днями українці зможуть насолодитися справжнім теплом.

Раніше ми розповідали, де чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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