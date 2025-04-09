Біткоїн тримається, коли все падає

На тлі економічної нестабільності та ослаблення долара біткоїн продовжує привертати увагу інвесторів завдяки своїй несподіваній стійкості. Після запровадження нових тарифів у США індекс Nasdaq втратив до 15%, тоді як біткоїн — лише 8%, що вважається скромним падінням на тлі загального спаду. Зак Пандл з Grayscale назвав це "найбільш оптимістичною 8-відсотковою просадкою", вказуючи, що історично волатильність біткоїна втричі перевищує Nasdaq. За його словами, така поведінка є свідченням зрілості активу.

Для тих, хто слідкує за крипторинком, це сигнал, що цифрові активи зміцнюють свої позиції як альтернатива традиційним фінансовим інструментам. Аналітики Grayscale наголошують: навіть короткочасне зниження не означає втрати довіри. Навпаки, це демонструє потенціал біткоїна як активу, здатного триматися в умовах ринкових потрясінь. Пандл також зазначає, що тарифи можуть стати стимулом для довгострокового прийняття криптовалюти. Це важливо для тих, хто сприймає криптовалюту не лише як спекулятивний інструмент, а як частину стратегії захисту заощаджень.

Особливої актуальності біткоїн набуває у контексті зниження впливу долара як глобальної резервної валюти. За словами експерта, у періоди стагфляції зростає попит на дефіцитні активи — золото, мідь, а тепер і криптовалюти. Це зміщення в інвестиційних уподобаннях стає все помітнішим серед учасників ринку. Інвестори шукають інструменти, які можуть не просто зберегти вартість, а й забезпечити стабільність у довгостроковій перспективі. Біткоїн, завдяки обмеженій емісії та децентралізованій природі, дедалі більше відповідає цим критеріям.

Крім того, відзначено відтік капіталу з великих технологічних компаній у бік біткоїна. Його зростаюча купівельна спроможність щодо ETF "Magnificent 7" свідчить про зміну ставлення інвесторів до цифрових активів як більш захищених у кризових умовах. За один біткоїн тепер можна купити більше часток ETF, ніж тиждень тому, що є показовим для аналізу ринкових трендів. Такі сигнали інвестори трактують як ознаку переоцінки пріоритетів.

Попри локальні коливання, прогнози Grayscale залишаються позитивними: біткоїн має всі шанси досягти нових максимумів вже цього року. "Ціна може знизитись, але впевненість зростає", — підсумував Пандл. Для багатьох це лише підтвердження: криптовалюта — не спекуляція, а стратегічний вибір у світі економічної невизначеності. Цей тренд може лише посилитися, якщо геополітична та фінансова турбулентність триватиме.

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