Біткоїн та альткоїни втрачають вартість через страхи інвесторів

На світових фінансових аренах знову неспокійно: інвестори очікують нової хвилі торговельного протистояння, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа. За попередніми даними, офіційне оголошення про мита може прозвучати вже 2 квітня. Це спричинило серйозну нервозність на ринках — як традиційних, так і цифрових. Криптовалюти, зокрема біткоїн, моментально відреагували: BTC втратив частину позицій і впав до позначки $81 500.

Падіння не обмежилося лише головною криптовалютою — альткоїни також пішли вниз. За останню добу XRP та ADA втратили понад 5% вартості, тоді як Ethereum, Dogecoin і Solana здешевшали на 2–3%. Загальний індекс CoinDesk 20, який слідкує за найбільшими цифровими активами, знизився на 2,6%. Це не просто випадкова корекція — ринок сигналізує про загальну втрату впевненості. Багато хто з трейдерів і довгострокових інвесторів почав шукати безпечнішу територію.

Цікавим є й те, як поводяться великі гравці. ETF, прив’язані до біткоїна, минулого тижня зафіксували притік у $196 мільйонів, тоді як фонди на основі ефіріуму втратили понад $8 мільйонів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори поступово зміщують фокус на BTC, як на більш передбачуваний актив під час турбулентності. Біткоїн знову починають сприймати не просто як спекулятивний інструмент, а як цифровий аналог золота — актив, що здатен утримати цінність у періоди нестабільності.

До цього додається ще один критичний фактор — розблокування великого обсягу токенів. За даними Tokenomist.ai, вже цього тижня в обіг потрапить криптовалюта на суму понад $750 мільйонів. І хоча це не рекордна цифра, травень обіцяє бути ще цікавішим — тоді обсяг розблокувань може перевищити $4,4 мільярда. Якщо більшість із цих токенів одразу вийде на ринок, тиск на ціни лише зросте. Це означає, що найближчі тижні будуть критичними для настроїв і стратегій інвесторів.

Для людей, які вже давно цікавляться криптовалютою, а також для тих, хто тільки занурюється в цю сферу, ситуація виглядає як класичний момент "або пан, або пропав". З одного боку — це ризик і висока волатильність. З іншого — можливість зайти на ринок з вигідніших рівнів. Головне — діяти не на емоціях, а з розумінням макроконтексту. І хоча ніхто не знає, що буде завтра, ті, хто добре орієнтуються в ринковій психології, якраз у такі моменти можуть ухвалити найбільш вигідні рішення.

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