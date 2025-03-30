Біткоїн падає на тлі економічної напруги і змінює правила гри для інвесторів

Різке просідання криптовалютного ринку стало несподіваним ударом для багатьох інвесторів і трейдерів, які ще не встигли зафіксувати прибутки. За останні кілька годин ціни на криптоактиви стрімко пішли вниз: біткоїн втратив близько 3% за добу, а альткоїни XRP, BNB і SOL впали ще глибше — до 5%. Індекс CoinDesk 20, який охоплює найвпливовіші активи, втратив 3,3%, що потягло загальний тижневий результат BTC на –1,7%, а самого індексу — майже на 5%.

На цьому тлі зафіксовано масові ліквідації позицій: понад $300 мільйонів у "лонгах" і майже $39 мільйонів у коротких позиціях зникли за останні 24 години, за даними CoinGlass. Це вже не просто ринкові коливання — це потужна реакція на сукупність геоекономічних подій. Велику роль відіграло неочікуване зростання показника витрат на особисте споживання (PCE), який вийшов "гарячішим" за прогнози, підкріпивши очікування щодо посилення політики ФРС.

Наростає й політичний тиск: взаємні мита, ініційовані Дональдом Трампом, які мають набути чинності 2 квітня, лише посилюють напруження. А нещодавнє падіння індексу споживчої впевненості — до найнижчого рівня за 12 років — ще більше підкреслює загальний стан невизначеності. Усе це разом штовхає ринок до втечі від ризику й пошуку стабільності. Для крипти це означає вихід капіталу та підвищену обережність навіть серед тих, хто раніше не сумнівався.

Цікаво, що на фоні "ведмежого" тренду частина криптоактивів показує зворотну динаміку. Йдеться про токени, забезпечені золотом — PAXG та XAUT, які за останню добу зросли на 0,7%, перевищивши $3100. З початку року вони демонструють +18%, тоді як BTC впав на 12,5%, а індекс CD20 — на значні 28%. Це зміщення фокуса на захищені активи підтверджує дані зі звіту CoinDesk Data, згідно з якими капіталізація таких токенів перевищила $1,4 мільярда вже в березні.

Для криптоспільноти це не просто цифри — це дзеркало змін. Ринок дедалі більше інтегрується в глобальні процеси й реагує на сигнали з макросередовища. Сьогодні важливо не лише вміти читати графіки чи оцінювати технології проєктів. Знати, що відбувається у світовій економіці, як поводиться ФРС і які настрої панують серед споживачів — стає не менш важливо. У таких умовах крипта — це вже не тільки ризик, а й дзеркало глобальних настроїв.

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